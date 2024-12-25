內政部：台東縣提報國土功能分區圖 剩6縣市未交

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北25日電）內政部今天說，台東縣政府已提報國土功能分區圖，有16縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，尚未提報的新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣等6縣市應加速完成提報。

內政部今天發布新聞稿表示，截至目前為止，含台東縣在內，共有16縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，其中已有8縣市完成審議，尚未繳交的6縣市應加速完成提報。中央會持續與地方政府溝通，並積極辦理審議作業，逐一釐清地方關心議題或疑義。

內政部國土署國土計畫組組長蘇崇哲告訴中央社記者，地方政府提交國土功能分區圖後，會先經專案小組釐清問題並提改善意見，若縣市政府同意且修改完成，會提國土計畫審議會審議，經審議通過後，內政部會請縣市政府依國審會結論修正，再送內政部核定，流程才算走完。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國土署統計，將提專案小組審查的包括台東縣、嘉義縣、屏東縣與苗栗縣；已經專案小組審查、準備提國審會的有台南市、高雄市與澎湖縣；台北市則已提過國審會，還要再提一次國審會進行確認；正依國審會會議結論修正的有新竹縣、基隆市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣與嘉義市；已獲內政部核定的有金門縣與連江縣。

國土署重申，推動國土計畫是為使國土建立合理使用秩序，讓對的使用能在對的用地上合理發展，以兼顧國土保安及地方發展需求，還可阻斷現行土地資源因蛙躍式發展而導致持續破碎情事繼續發生，在國土計畫核心精神及框架下，會保障各項合法使用權利，讓國家發展及環境永續並行。（編輯：林興盟）1131225