立院三讀國土法展延6年實施 藍綠盼配套完備再上路

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（中央社記者陳俊華台北31日電）立法院會今天三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年至2031年。民進黨團書記長蔡易餘說，應多溝通、待配套完備後再上路；國民黨立委徐欣瑩說，請政府利用延長的時間趕快補破網。

現行國土計畫法第45條規定，國土計畫公告實施後4年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用，也就是2025年4月30日起，國土計畫法將全面實施。至於是否要再展延，朝野立委共提出逾30個修法版本，再延長2到4年不等。

立法院會今天審議國土計畫法部分條文修正草案，針對國土計畫法展延期限，民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團都提出再修正動議，要再延長6年，由4年改為10年；民眾黨立法院黨團版再修正動議則是延長2年，由4年改為6年。

立法院會中，經表決通過國民黨團所提國土計畫法第45條再修正動議，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，由4年改為10年，也就是從2031年的4月30日起全面實施。

三讀通過條文明定，直轄市、縣市國土計畫公告實施後10年內，依中央主管機關指定日期，一併公告國土功能分區圖。

另外，國民黨立委許宇甄、張嘉郡等人提案，主張「農業權」應入法，在國土計畫法中增訂補償條款，並設立特別基金來補償農地的特別犧牲。但國民黨團再修正動議中則改為「不予增訂」，並未入法。

民進黨團書記長蔡易餘在廣泛討論時表示，有部分縣市尚未繳交國土功能分區圖，中央無法整合、調整土地分區，且農民、地主對國土功能分區可能會限制開發仍有所疑慮，應待相關配套完備後再上路。因此，民進黨團主動提案再展延6年，多跟地方充分溝通，讓國土計畫上路更加完備。

國民黨立委、內政委員會召委徐欣瑩在三讀後發言表示，經多次會議發現，民眾、農民對國土計畫法還有諸多疑慮，因為政府溝通不夠、配套不足，相關子法也未完成，中央及地方、民眾都需要更多時間；今天三讀通過再延長6年，請政府利用延長的時間趕快補破網。

民眾黨立委張啓楷說，很高興朝野有共識，對國土計畫法上路踩煞車，讓農民不用再擔心，請行政院不要提覆議案；內政部長劉世芳在修法過程沒有做好事先準備、沒有充分溝通、沒有消除民眾疑慮、沒有因地制宜，應傾聽地方聲音，否則就下台對民眾負責。（編輯：林興盟）1131231