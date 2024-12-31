國土計畫法延後 內政部：20縣市已交分區圖將續審

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（中央社記者高華謙台北31日電）立法院會今天三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。內政部表示，遺憾但尊重，目前除桃園市與南投縣，已有20縣市提報國土功能分區圖，內政部仍會繼續審查，至於所有子法將在明年依程序發布辦理。

現行國土計畫法第45條規定，國土計畫公告實施後4年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用，也就是2025年4月30日起，國土計畫法將全面實施。

不過，立法院會今天三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年至2031年。

內政部透過新聞稿表示，回顧國土計畫法自2015年立法以來，原本以確保國土安全、追求國家永續發展為目標，然而卻遭外界以農地使用與農業發展、原住民族土地及個案變更等許多錯誤資訊宣傳，造成民眾疑慮。

內政部說，尤其過去半年來，因國土計畫上路在即，地方政府湧入大量民間申請土地變更案件，今年1月至10月各縣市共受理1206件申請案，案件數前3名是桃園市250件、台中市127件與彰化縣117件。

內政部表示，其中9月與10月申請案件暴增約367件，相較於前8個月，平均每月申請案件增加約1.8倍，這些變更案因地方未經充分討論卻匆促送件，也加劇國土資源錯置。

內政部說，部長劉世芳上任後積極率領次長、國土管理署人員就國土計畫議題與各地方政府溝通，也與民眾直接對話討論、破除錯誤謠言，希望國土計畫法可以準時上路，截至今天，全國已有20個縣市送交國土功能分區圖進行審議，呼籲目前仍未送交分區圖的桃園市、南投縣能儘速提報。

內政部國土署國土計畫組組長蘇崇哲告訴中央社記者，針對已提交分區圖的縣市，專案小組與國土計畫審議會將繼續審查，委員也會提具意見請地方政府修正，至於地方政府後續是否要採納、修改後再提交，由地方政府決定。

蘇崇哲說，一般來說，地方政府提交國土功能分區圖後，會先經專案小組釐清問題並提改善意見，若縣市政府同意且修改完成，會提國土計畫審議會審議，經審議通過後，內政部會請縣市政府依國審會結論修正，再送內政部核定，流程才算走完。目前包括金門縣與連江縣都已獲內政部核定。

此外，內政部指出，國土計畫法23項子法已經發布16項，其餘7項子法都已審查完成，所有子法將配合這次母法修正，重新檢視調整內容後，在明年依程序發布辦理。

內政部表示，國土計畫是將國家整體空間妥善配置管理的根本大法，內政部未來仍會全力促使土地資源能被有效利用、合理發展，以真正保障民眾權益及追求國家永續發展。（編輯：林興盟）1131231