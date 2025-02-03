13個NGO反對台南沙崙農場開發 促保護草鴞棲地

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市野鳥學會發起「反對沙崙農場開發侵蝕瀕危草鴞棲地聲明」，希望政府部門正視此處台灣西部難得大面積完整農地及造林地，保護草鴞棲地，至今已有13個NGO團體連署加入。

台南市野鳥學會理事長蔡旺詮透過新聞稿表示，「台南沙崙健康園區」規劃過程不公開透明，甚至刻意迴避外界觀注，直到環境部環評專案小組初審，多名委員針對污染及生態疑慮，決議補案再審，否則已成為沙崙農場被蠶食開發的第一個破口。

蔡旺詮表示，沙崙農場已成為各種開發案覬覦標的，因此，台南鳥會召開理監事會決議與各NGO團體發起連署聲明，希望政府部門正視沙崙農場開發問題。

聲明中指出，「台南沙崙健康園區」選址於沙崙農場範圍內，面積達84.25公頃，佔沙崙農場面積將近10%，加上未來規劃其他開發案，估計將使沙崙農場面積消失超過1/4以上。

聲明指出，沙崙農場為台灣西部難得的大面積完整農地及造林地，根據台南鳥會長期調查監測，農場內平日約有60種鳥類，歷年曾出現過鳥種超過130種，包含30種保育類，讓沙崙農場最被全國關注的，則是因為一級保育類，也是台灣特有亞種草鴞穩定在此出現。

聲明中指出，台灣已知13種貓頭鷹中，草鴞是唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，沙崙農場內豐富草原及旱田生態，可以提供草鴞食物及育雛繁殖需求，近年來農業部針對瀕危物種發起生態給付保育措施，台南市政府也公布以水雉及草鴞為對象，用生態服務給付進行保育。

聲明中指出，如今因開發健康產業園區，將大面積破壞減少草鴞活動覓食區，甚至可能是潛在繁殖區，不僅政策互相矛盾，也忽視沙崙農場生態珍貴之處。

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聲明中指出，以沙崙智慧綠能科學城為核心的發展規劃，應維持在原有沙崙智慧綠能科學城，亦即高鐵特定區範圍內，或評估台南市其它已開發區域，切勿持續擴充沙崙農場開發範圍，讓台南目前面積最大、最完整農地消失在開發中。

聲明中並要求將沙崙農場列入國土計畫法農業發展地區第一類，維持優良農地利用，以維護國家農業需求，並透過土地利用管理，輔以生態環境給付配套，提供草鴞等重要保育類生物棲息地。（編輯：李淑華）1140203