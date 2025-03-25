民眾黨指故意不解凍預算 國土署：排案決定權在立院
2025/3/25 18:18（3/25 19:43 更新）
（中央社記者高華謙台北25日電）民眾黨指租金補貼預算沒有被刪，是內政部故意不讓預算解凍。內政部國土署今天說，刪凍預算會對民生造成實質影響，預算是否排案解凍的決定權在立法院，行政機關會依程序提出解凍報告。
民眾黨在社群網站臉書（Facebook）以「租金補貼沒有被刪、內政部故意不讓預算解凍、故意把該發的租金補貼不給你」為題發文表示，國土署有新台幣414億元，只刪2.73億元，另凍結40億元，只要內政部提報告說明國土計畫法無法如期上路的原因就可解凍，現在國土署還有371.9億元可以發租屋補貼，租金補貼最多一年要發372億元，國土署現有的錢綽綽有餘。
國土署下午透過新聞稿表示，國土署114年度總預算第3目國土管理業務預算，其中「住宅政策及住宅計畫之推動」計畫編列400億元，但依據租金補貼現行申請情形，預估自今年9月起每月需支出約31億餘元，全年所需總預算至少需336億元。
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國土署說，為執行社會住宅直接興辦、包租代管、青年安心成家與安居購屋等優惠貸款利息等政策，也需約180多億元經費，刪凍預算確實會對民生造成實質影響，且立委進行預算二輪提案前，也沒有向內政部詢問及了解凍刪後果，行政機關必須本於職責向外界說明，若沒有順利解凍，勢必會衝擊民眾居住權益。
國土署表示，內政部故意不讓預算解凍絕非事實，預算是否排案解凍的決定權在立法院，行政機關會遵循立法院刪凍預算及不得流用決議，並依程序提出解凍報告，請立法院支持居住多元相關政策推動及減輕租屋族居住壓力。（編輯：謝佳珍）1140325
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