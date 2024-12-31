立院三讀國土計畫法 全面實施再延後6年
2024/12/31 14:02（12/31 14:06 更新）
（中央社記者陳俊華台北31日電）國土計畫法原預定2025年4月30日上路，不過朝野立委都提案修法要求展延。立法院會今天三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。
現行國土計畫法第45條規定，國土計畫公告實施後4年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用，也就是2025年4月30日起，國土計畫法將全面實施。
內政部30日表示，全國已有19縣市提交國土功能分區圖，其中8縣市完成審議，只剩桃園市、南投縣及雲林縣等3縣市尚未提報。國土計畫法是否要再次展延，朝野立委共提出逾30個修法版本，擬再延長2到4年不等。
立法院會今天經表決後，三讀通過修正國土計畫法第45條，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，由4年改為10年。三讀通過條文明定，直轄市、縣市國土計畫公告實施後10年內，依中央主管機關指定日期，一併公告國土功能分區圖。（編輯：張良知）1131231
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