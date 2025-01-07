立院三讀 救國團活動中心等申請旅館業登記再延5年

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（中央社記者王承中台北7日電）現行法要求救國團青年活動中心、教師會館、國軍英雄館、寺廟香客大樓等特定對象住宿場所納入旅館管理，給予10年期限完成旅館業登記，將於今年1月21日到期，立法院會今天三讀修正通過發展觀光條例部分條文修正草案，將登記期限再展延5年，至民國119年1月21日。

國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，因實際經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，遭一般旅館業認為不公平，立法院於104年修法，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，應納入旅館管理，並於114年1月21日前完成旅館業登記。

立法院會今天處理發展觀光條例部分條文修正草案，針對將國軍英雄館、教師會館、救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，國民黨團提出再修正動議，將其申請旅館業登記時間再展延5年。

民進黨立法院黨團認為，這是為救國團量身訂做，為少數人大開後門，對合法的旅館業者不公平。國民黨立法院黨團則指出，這是合理的展延，疫情期間救國團、國軍英雄館、教師會館投入防疫，協助救災，展延5年是為回饋其在防疫上對社會的貢獻，讓其有充裕時間依法繼續申請旅館登記。

最後，朝野立委經表決，通過國民黨團再修正動議，將國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等特定對象住宿場所，申請旅館業登記時間再展延5年，至119年1月21日。

三讀條文明定，觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，經主管機關依法檢查結果有不合規定者，除依相關法令辦理外，並令限期改善，屆期仍未改善者，處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

為遏止非法經營行為，三讀條文也提高裁罰額度上限，未依規定領取營業執照或登記證而經營觀光旅館業務、旅館業務、旅行業務或觀光遊樂業務者，可處10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。而未領取登記證而經營民宿者，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

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對於旅行業未依規定辦理履約保證保險或責任保險，三讀條文也增訂罰則，可處3萬元以上50萬元以下罰鍰。

另外，三讀條文也提高未合法的觀光旅館業、旅行業、觀光遊樂或旅館業、民宿等業者刊登營業訊息的罰則，從現行的3萬元以上30萬元以下罰鍰，提高至10萬元以上150萬元以下罰鍰，並命限期移除；屆期不履行者，得按次處罰。（編輯：蘇龍麒）1130107