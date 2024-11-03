國軍英雄館將停止住宿 軍友社：轉型休閒餐飲

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（中央社記者吳書緯台北3日電）全台國軍英雄館傳出將停止提供住宿服務，經營各地國軍英雄館的軍友社今天證實，由於國軍英雄館受都市計畫、所有權等因素影響，無法依發展觀光條例申請登記「旅館業」，將朝健康休閒、餐飲服務轉型。

立法院於民國104年三讀通過「發展觀光條例」部分條文，第70-2條明定條例於104年1月22日修正施行前，非以營利為目的且供特定對象住宿場所而有營利事實者，10年內向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，始得繼續營業。

當時全台各地的教師會館、國軍英雄館、救國團活動中心、寺廟香客大樓等場所，開始了長達10年的「落日條款」過渡期，須轉型或是申請取得旅館業登記。

據了解，軍友社共有9間國軍英雄館坐落於台北、台中、高雄、花蓮、嘉義、台南、宜蘭、台東、澎湖，另有1間金門招待所；其中，花蓮國軍英雄館於0403地震受損後即未營業，嘉義國軍英雄館已於7月歇業；而近期民眾發現，各地的國軍英雄館皆公告即將停止提供住宿服務。

軍友社今天回覆中央社記者表示，國軍英雄館是由社團法人「中華民國軍人之友社」為服務官兵及退伍袍澤所設置的住宿接待招待所，軍友社已成立73年，始終致力敬軍勞軍、官兵暨眷屬服務、急難病困慰助等工作。

軍友社指出，各地英雄館因受都市計畫、所有權等因素影響，無法依「發展觀光條例」申登「旅館業」，且建物、設施亦未能符合旅館業標準，後續將朝健康休閒、餐飲服務轉型，以期接軌服務官兵、照顧眷屬。

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軍友社表示，將持續號召企業界加入敬軍勞軍的行列，並積極提供官兵暨眷屬服務等工作，以成為支持國軍最強大的後盾。

軍友社新聞聯絡人回覆中央社記者詢問證實，台南國軍英雄館11月起停止提供住宿服務，澎湖國軍英雄館與金門招待所則提供住宿至今年底，另外5間台北、台中、高雄、宜蘭、台東國軍英雄館，則是自明年2月3日起，暫停受理住宿接待服務；而台北國軍英雄館廣受好評的餐飲服務不受影響，將持續對外服務。（編輯：楊蘭軒）1131103