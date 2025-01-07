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立院三讀法案1/258
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運動部組織法三讀 掌職業運動輔導、人才培育等事項

2025/1/7 15:09（1/7 15:55 更新）
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立法院會7日三讀通過運動部組織法。圖為新北市汐止區小朋友在白雲國小操場奔跑。（中央社檔案照片）
立法院會7日三讀通過運動部組織法。圖為新北市汐止區小朋友在白雲國小操場奔跑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀通過運動部組織法，明定行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動等，特設運動部，掌理國家運動政策與法規的研擬等10款事項，也規定運動部設全民運動署。

為籌組運動部，行政院會去年10月17日通過運動部全民運動署組織法草案、運動部組織法草案等案，送立法院審議。

立法院司法及法制、教育及文化委員會去年11月28日併案審查行政院、朝野立委所提運動部組織法草案等案，共有29個版本，朝野立委力挺成立運動部，絕大多數條文按照行政院提案通過，雖未有條文保留，但仍須交由黨團協商。

後經朝野協商並達成共識，全案今天在立法院會處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

三讀通過條文明定，行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動，發展運動的教育、競技、產業與外交，形塑運動文化並落實多元平權、社會包容及永續發展的價值，特設運動部。

三讀通過條文也規定，運動部置部長一人，特任；政務次長2人，職務比照簡任第14職等；常務次長一人，職務列簡任第14職等。運動部設全民運動署，辦理全民運動業務，推動競技運動全民化，形塑運動文化。

關於運動部掌理事項，三讀通過條文共有10款規定，包括國家運動政策與法規的研擬、規劃、推動、管理及監督，以及運動產業發展及運動產業人才的培育；職業運動的輔導；運動文化記憶的蒐藏、保存、再現、展示及推廣；運動彩券、運動發展基金、多元資金挹注、運動科學發展與創新應用的規劃、推動、管理及監督。

運動部掌理事項也包括，身心條件、性別、年齡、族群、區域與社會經濟地位各面向多元運動平權的規劃、推動、輔導、獎勵、管理及監督，以及適應運動發展、身心障礙競技運動與共融運動的規劃、推動、輔導、管理及監督。全國性運動團體業務健全發展與良善治理的促進、輔導及監督；相關機關構、團體運動發展事項的協調。

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三讀條文也明定，運動部及所屬機關為應運動發展，多元化進用人才，得依聘用人員聘用條例的規定，聘用運動相關領域專業人員。

此外，立法院會今天也三讀修正通過行政院組織法第3條條文，在現行條文中增訂第15款，即行政院設運動部。（編輯：蘇龍麒）1140107

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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