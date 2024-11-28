立院初審運動部全民運動署組織法草案 掌9大事項

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）立法院聯席會議今天初審通過運動部全民運動署組織法草案，明定運動部為辦理全民運動的全齡化與社區化發展，促進競技運動全民化、各層級賽事推廣、運動教育及技能發展，形塑運動文化，特設全民運動署，並掌理9大事項。

為籌組運動部，行政院會10月17日通過運動部全民運動署組織法草案、運動部組織法草案等案，送立法院審議。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院、朝野立委所提運動部組織法草案等案，朝野立委力挺成立運動部，絕大多數條文按照行政院提案初審通過。全案須交由黨團協商。

聯席會議接續審查運動部全民運動署組織法草案、國家運動產業發展中心設置條例草案、國家運動訓練中心設置條例修正草案、國家運動科學中心設置條例部分條文修正草案、教育部組織法部分條文修正草案時，大多數條文也是按照行政院提案初審通過。全案須交由黨團協商。

初審通過條文規定，全民運動署掌理事項有9款，包括全民運動政策的規劃、推動與執行及相關法規的研擬，以及海洋、水域與山林運動的規劃、推動、執行及協調，還有新興、極限與傳統民俗運動的規劃、推動、輔導、獎勵及執行等。

初審通過條文明定，全民運動署置署長一人，職務列簡任第13職等，必要時得比照大學校長的資格聘任，其退休、撫卹比照教師相關規定辦理，並由運動部核定之；副署長一人，職務列簡任第12職等。

至於國家運動產業發展中心設置條例草案部分，初審通過條文規定，為建構優質運動產業環境，促進運動產業發展，特設國家運動產業發展中心，為行政法人，監督機關為運動部。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

初審通過條文明定，國家運動產業發展中心的業務範圍有9款，其中包括運動賽事產業化、傳播、行銷規劃與平台建立的諮詢及協助；運動產業的調查、統計及研究發展；運動產業專業人才的培育與媒合及國際交流；運動產業營運與投融資的輔導、諮詢及協助；運動產品或服務的加值運用與市場拓展及商業模式營運管理等。

初審通過條文規定，國家運動產業發展中心設董事會，置董事11人至15人、監事3人，也置董事長一人，由監督機關就董事中提請行政院長聘任之，解聘時亦同。董事會每3個月開會一次；必要時，得召開臨時會議，由董事長召集，並擔任主席。（編輯：翟思嘉）1131128