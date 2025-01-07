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運動部全民運動署組織法三讀 促競技運動全民化

2025/1/7 15:21（1/7 15:57 更新）
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（中央社製表）
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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀通過運動部全民運動署組織法，明定運動部為辦理全民運動的全齡化與社區化發展，促進競技運動全民化、各層級賽事推廣、運動教育及技能發展，形塑運動文化，特設全民運動署，並掌理9大事項。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議去年11月28日併案審查行政院、朝野立委所提運動部組織法草案、運動部全民運動署組織法草案等案，朝野立委討論後，絕大多數條文按照行政院提案初審通過，但全案須交由黨團協商。後經協商，朝野達成共識，立法院會今天處理時，在場立委並未提出異議，因此三讀通過。

三讀通過條文規定，全民運動署掌理事項有9款，包括全民運動政策的規劃、推動與執行及相關法規的研擬，以及海洋、水域與山林運動的規劃、推動、執行及協調，還有新興、極限與傳統民俗運動的規劃、推動、輔導、獎勵及執行等。

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全民運動署掌理事項也包括，社區運動俱樂部與社團、各層級賽事推廣的規劃、推動、輔導及獎勵，以及全國性運動團體推動全民運動的輔導、獎勵、管理及監督等。

三讀通過條文明定，全民運動署置署長1人，職務列簡任第13職等，必要時得比照大學校長的資格聘任，其退休、撫卹比照教師相關規定辦理，並由運動部核定之；副署長1人，職務列簡任第12職等。（編輯：張若瑤）1140107

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