立院三讀 警消海巡退休所得替代率最高80%

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（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議去年6月13日併案審查國民黨立委所提警察人員人事條例第35條條文修正草案等案，重點包括增訂警消及海巡人員的每月 退休所得替代率 退休所得替代率 退休所得替代率（retirement income replacement ratio）指的是退休人員的年退休所得與退休前的最後薪資所得相除，所獲得之比例。 不僅與退休收入有關，也與退休制度的可持續性及財務的可負擔性相關。 過高的所得替代率將會造成過度給付與過度保障，而且會對退休制度的財務造成龐大壓力；過低的退休所得可能無法滿足退休基本生活之需求，因而衍生其他的社會問題。 看更多 關閉 上限應比照國軍調至90%等規定。

銓敘部當時表示，希望維持現行制度，避免損及公務人員退撫制度設計的核心原理及其根本。

聯席會議討論時上演表決戰，綠營因人數劣勢敗下陣來。審查結果，該條文保留，全案須交由黨團協商。

立法院長韓國瑜今年1月6日主持黨團協商，朝野仍無共識，送院會處理。針對將警職退休金所得替代率提高至80%，銓敘部長施能傑說，若通過修法，未來新退休警察月所得替代率上限改為80%，數萬名已退休警察也一體適用，但已退休和現職的所有公教人員，繼續維持原來到118年的60%上限；修法硬拉成80%，會創造出「幾乎所有文官沒有辦法接受」的退休所得差距。

全案今天在立法院會處理時，國民黨立法院黨團、台灣民眾黨立法院黨團所提再修正動議的立法說明提到，因警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員任務性質繁重，長期處於高壓及危險的工作環境，有必要提高其退休所得之保障，因此提出修法。

民進黨立委吳思瑤說，藍白修法版本造成公務人員之間的差別對待，也不應該製造世代對立，民進黨團與現役公務員站在一起，捍衛年輕人權益，因此反對此提高所得替代率的修法提案，拒絕倒退的修法。

表決過程中，藍綠在議場中間各舉牌表達訴求，國民黨立委手舉照顧警消守護家園的牌子，民進黨立委則舉年金改革不走回頭路的牌子。最終表決結果，藍白挾人數優勢，通過國民黨、民眾黨團所提再修正動議。

三讀通過條文規定，警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，其後每增加1年，替代率增給1.75%，最高增至36年，為80%；任職滿37年至第40年者，維持80%。

三讀條文也明定，上述規定在1月7日修正的條文公布施行前退休生效者，亦適用之。該等人員應按現職同等級人員的待遇標準重新計算每月退休所得；並隨在職同等級人員本（年功）俸的調整而調整。此外，因為這些修正而所生公務人員退休撫卹基金增加的支出，行政院應每年自公務預算辦理撥補。

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此外，今天一併通過的附表中註記，退休警察人員退休審定年資未滿15年者，其退休所得替代率以15年計。

另外，民進黨團提出附帶決議指出，警察人員人事條例的修法明顯違反憲法第7條平等原則，違憲顯而易見，故強烈主張本次修法後立法院不應咨請總統公布。表決結果，藍白挾人數優勢再次勝出，此附帶決議不通過。（編輯：蘇龍麒）1140107