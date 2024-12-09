藍委擬停降退休公務員所得替代率 專家學者意見分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院司委會今天舉行年改公聽會，全國公務人員協會前理事長李來希說，年改後軍公教哀鴻遍野，盼在物價指數飆漲時能喘一口氣；返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯說，年改是藍綠共識協力的成果，制度要進步，絕對不走回頭路。

國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低。立法院司法及法制委員會5日排審國民黨立委所提年改修正草案，經兩個多小時討論，藍綠召委都說會開公聽會。

立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委鍾佳濱下午安排「公務人員退休資遣撫卹法相關法案」公聽會。

李來希說，只是要卑微地要求，在物價指數飆漲的今天，砍這麼多之後可不可以暫時讓軍公教喘一口氣，把過去幾年的執行成果先徹底檢討，再來看未來要怎麼改，這是法律明文規定5年要滾動性檢討的，銓敘部卻沒提完整報告。

李來希表示，年金改革6年多來，退休軍公教哀鴻遍野，侵害退休公務員權益；國家真的沒有錢嗎，台電一補就是新台幣5000億元，錢多到可以發消費券、振興券，錢竟然是舉債而來，還舉債買國防武器、買一些破銅爛鐵，卻要軍公教負擔。凌遲式的改革，希望到此為止。

中華民國警察及眷屬關懷協會理事長游毓蘭指出，年改再不改就要動搖國本，這次提案只是務實停損；近年國考報名人數雪崩式銳減，無法吸收優秀人才，而公務員也延後退休，造成公務人力無法新陳代謝，且警消延退因體能老化，難以面對危險、繁重的治安環境。

中華民國全國公務人員協會理事長高誓男說，民國107年的年改是違法違憲的制度，立法院通過最嚴苛的版本，違反信賴保護原則，更不能接受惡意汙名，用「米蟲」罵公務員，是對全國公務員最大的霸凌，應立即停止逐年遞減公務員退休所得替代率，是正當的改革。

返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯表示，年改是藍綠共識協力的成果，不希望把好不容易精算好的制度，打掉再重來一遍，否則制度反覆變動衍生的風波，將增加現職人員工作量；建議研究設計「平衡基金」配套制度，建立財務自動平衡機制，避免年金破產，「制度要進步，絕對不走回頭路」。

中國醫藥大學通識教育中心助理教授劉侑學說，本來以為年改會塵埃落定，沒想到要回頭討論這件事，年改當然是政治問題，但這種三心二意的做法，嚴重傷害公共政策討論、改革的理性道路，如果在這波操作下，未來要討論勞保改革會非常困難、悲觀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部長施能傑表示，年改制度已經走了5、6年，列車應該繼續走下去，對於財務面有很大效益，但對於退休者本身的退休生活應該怎麼做調整，是可以討論的；退休金設計是照顧個人的基本生活，而不是要幫助小孩付房租，醫療部分有另外的政策去處理。

施能傑說，若停止退休所得替代率降低，退撫基金用罄年度將提早4到5年發生，用罄年度將向前推至131年，且財務年度收支將再度失衡，影響全體公務員退撫權益，基金財務問題將由下一世代承擔。（編輯：林興盟）1131209