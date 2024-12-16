藍委擬停降退休公務員所得替代率 專家意見不一

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院司法及法制委員會今天舉行年改公聽會，正反意見不一，有專家學者希望政府停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低，並應負起雇主的責任，也有學者認為退撫要進步，不應該走回頭路。

國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低。立法院司法及法制委員會召委、國民黨立委吳宗憲今天安排公務人員退休資遣撫卹法等案公聽會。

全國教育產業總工會理事黃耀南說，現在在野黨針對不當的軍公教年改提案修正，符合公平正義。

全國退休教師聯盟理事長吳南嬿表示，請政府不要繼續編織謊言，剝削公教人員的退休金，政府也應該立即停止公教退休金逐年遞減，還給公教人員公道。

全國公務人員協會副理事長林秋足說，「我們不反對改革，而是反對繼續減額」，請停止公教人員所得替代率繼續降低，現在是非常好的時機，也不會引發世代公平爭議。

全國教師工會總聯合會政策研究員郭彥成指出，全教總支持停止退休所得替代率降低，也認為政府應同步提出撥補配套，負起雇主的責任，不應再由退撫基金承擔，這才是保障全體公教人員的退休權利。

返觀台灣公共治理協會理事長何昀峯表示，退撫要進步，拒走回頭路，現行公務人員退休資遣撫卹法的各項作為是跨越藍綠、長期政策規劃的結果，已正在展現成效，為原本奄奄一息的退撫基金取得生機，使退撫基金大水庫有機會延續其使用壽命。

何昀峯認為，如果把已經精算後的調整機制中斷，將造成不可預測的風險，也會讓現職人員於未來屆退時的財務風險增加，更不利活化退撫基金。

國立陽明交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔表示，不論是國民黨或民進黨在論述年改上，有傷害到公教人員的心，像是公教人員為國家奉獻一輩子，但最後卻被認為是肥貓、既得利益者，這是不公平的。此外，現行年改政策可調整之處，包括在少子化下，人力資源寶貴，應鼓勵退休公教再度投入就業等。

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對於今天公聽會內容，銓敘部提出書面報告指出，如果從民國113年1月1日起或114年後停止退休所得替代率降低，退撫基金用罄年度將提早4年至5年發生，年改時確保基金餘額至少30年（約接近140年）不用罄的目標和基金財務永續性，都受到嚴重衝擊，影響全體公務人員退撫權益。

銓敘部指出，若提前停止替代率逐年調降，每年節省退撫經費全額挹注基金的收入，公務人員部分預計將減少約2800億元（50年合計，未折現），而提早停止調降後的基金財務缺口，如果主要依賴政府補助，將引發世代公平性爭議。

銓敘部長施能傑表示，公務人員退休制度改革是橫跨藍綠執政的延續工程，而107年的年改方案希望達成2大目標，分別是基金用罄年度延後一個世代，以及月退休所得更合理。（編輯：蘇志宗）1131216