支持藍委年改修法？ 柯麗鈴：視精算結果尊重專業

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（中央社記者王揚宇台北3日電）多位國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率的逐年降低，立委詢問考試委員被提名人柯麗鈴對此議題的態度。柯麗鈴今天說，必須要看精算結果，要聽專家意見、尊重專業。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。立法院將於12月17日行使考試人事同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天審查考試委員被提名人柯麗鈴。柯麗鈴現年64歲，現任最高檢察署檢察官，並代理法務部司法官學院院長。

立法院司法及法制委員會5日將排審攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案等案，根據國民黨團的版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

國民黨立委許宇甄、林倩綺、張嘉郡詢問時，分別問柯麗鈴對於上述議題以及年金改革的看法。

柯麗鈴說，這是龐大的制度改革，每一個設計都會牽一髮而動全身，相關設計是經過很多專家的評估，而政府要做這樣的改革有其整體規劃，要不然沒有一個政府，不管是誰執政，願意去做得罪這麼多人的事情。

關於是否贊同停止所得替代率的逐年降低，柯麗鈴指出，這不是她贊同與否的問題，而是要看精算結果，要信賴專家、尊重專業。

至於年改有無違約等問題，她認為，從法律上來討論非常複雜，而年改是各界重視的議題，也提出很多建議，是否在政府財政下能妥當處理，達到基金永續性也能兼顧公平性等，如果有機會進入考試院，會盡力跟考試院人員努力思考。

民進黨立委林月琴等人詢問時，關注勞動部霸凌案後續，包括是否藉由修法或立專法來防範公部門霸凌事件，或是否建立外部申訴機制等。

台灣民眾黨立委黃珊珊詢問時，除關注公職律師問題，也提到公務人員保障必須改革，如果公務人員有「工會」，有完整的團結權、協商權、爭議權，結果會不會不一樣。

柯麗鈴說，人跟人之間應該是相互尊重，在機關內，所有人都是一顆很重要的齒輪，當一個主管或首長，應該以尊重的方式來溝通、領導，尤其是對於現在的年輕人來說，若以傳統的權威式領導，可能反彈會很大，至於要修法還是立專法，或是設立外部申訴機制，都可以討論。

柯麗鈴也說，當然期待所有的申訴都能處理，內部與外部申訴機制都有其優缺點，都可以討論。

此外，張嘉郡詢問柯麗鈴，是否支持廢除考試院。柯麗鈴說，這個議題一直有人在討論，她都尊重，也沒有既定的立場。

許宇甄則詢問，是否支持廢除死刑，柯麗鈴說，如果從加害人與被害者的角度來看，會有不同的結論，社會能否接受廢除死刑，要看民意能否接受，這個議題可以討論。

至於在死刑釋憲案結果出爐後，還有判決死刑的可能嗎。柯麗鈴說，「我必須承認是非常難」。（編輯：翟思嘉）1131203