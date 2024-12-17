黃珊珊考試院人事案投錯票 民眾黨團：罰款5萬、暫停出席會議2個月
2024/12/17 15:01（12/17 16:16 更新）
（中央社記者陳俊華台北17日電）立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，民眾黨立委黃珊珊投錯票釀廢票爭議。民眾黨團表示，黨團成員信任黃珊珊實屬無心之過，但決議將罰款5萬元，並從12月21日起暫停出席黨團會議2個月。
黃珊珊則透過影片回應，對於黨團最後的決定，她都予以尊重並且接受，因為這的確是早上投票時她一時疏忽，「這部分我會欣然接受」。
立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔都獲得出席立委過半數同意票，同意為考試院正副院長。7位考試委員被提名人中，僅檢察官出身的試委被提名人柯麗鈴未過關。
民眾黨團會議上午決議，對試委被提名人柯麗鈴、伊萬．納威投下不同意票。黃珊珊投票結束後發表聲明致歉，她投票蓋章先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那欄。現場她立即向立法院長韓國瑜反映、請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。
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民眾黨團下午透過聲明表示，關於黃珊珊在行使考試委員同意權案投票時，所引發的廢票爭議，民眾黨團召開會議討論，會中經黃珊珊說明現場情況，全體成員都信任這次誤投爭議實屬無心之過，且不影響最終結果。
民眾黨團指出，為貫徹黨團紀律並回應外界疑慮，在黃珊珊結束說明離場後，其餘7位黨團成員依「台灣民眾黨立法院黨團組織規程」規定，一致決議予以罰款新台幣5萬元，並從民國113年12月21日起暫停出席黨團會議2個月。（編輯：張若瑤）1131217
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