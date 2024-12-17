考試院人事同意權案僅柯麗鈴未過關 周弘憲許舒翔出任正副院長

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院會今天行使考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲、副院長被提名人許舒翔都獲得出席立委過半數同意票，同意為考試院正副院長。7位考試委員被提名人中，僅檢察官出身的試委被提名人柯麗鈴未過關。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長 周弘憲 周弘憲 出生：1953年11月23日

學歷：國立台灣大學法律系

經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長 看更多 關閉 出任第14屆考試院長、前考選部長 許舒翔 許舒翔 出生：1961年4月22日

學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士

經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長 看更多 關閉 出任考試院副院長，以及7位考試委員。

考試委員被提名人共7位，包括國際水利環境學院副執行長 鄧家基 鄧家基 出生：1956年5月24日

學歷：成功大學土木系學士、成功大學土木研究所碩士、美國加州大學洛杉磯校區環境工程碩士暨博士

經歷：台北市環保局第一科科長、環境品質文教基金會高級研究員兼副祕書長、台北市議員、台北縣政府環境保護局局長、台北縣政府副縣長、新北市政府環境保護局局長、新北市政府市政顧問、新北市副市長、台北市副市長、國際水利環境學院副執行長 看更多 關閉 、政治大學公共行政學系專任教授 黃東益 黃東益 學歷：美國德州大學奧斯汀分校政府學系博士

經歷：政治大學行政管理碩士學程執行長、政治大學公共行政學系主任、政治大學社會科學學院副院長、政治大學公共行政學系專任教授 看更多 關閉 、最高檢察署檢察官 柯麗鈴 柯麗鈴 學歷：台灣大學法律系學士、英國倫敦大學法律碩士

經歷：苗栗地檢署檢察長、基隆地檢署檢察長、法務部主任秘書、代理司法官學院院長、最高檢察署檢察官 看更多 關閉 、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授 邱文彥 邱文彥 出生：1953年7月17日

學歷：成功大學都市計畫學系學士、中興大學都市計劃研究所碩士、美國賓夕法尼亞大學都市與區域規則博士

經歷：環境保護署副署長、國民黨第8屆不分區立法委員、海洋大學及中山大學榮譽講座教授 看更多 關閉 、前銓敘部常務次長 呂秋慧 呂秋慧 學歷：政治大學公共行政研究所碩士

經歷：銓敘部司長、銓敘部常務次長 看更多 關閉 ，以及前考試委員 王秀紅 王秀紅 學歷：高雄醫學院護理學系學士、高雄醫學院熱帶醫學研究所理學碩士、美國德州大學奧斯汀校區護理哲學博士

經歷：高雄醫學大學護理學系教授、高雄醫學大學護理學研究所所長、高雄醫學大學性別研究所所長、衛生署政務副署長、高雄醫學大學副校長、考試委員 看更多 關閉 與 伊萬．納威 伊萬．納威 學歷：文化大學中國文學系學士、政治大學民族學系碩士、政治大學民族學系博士

經歷：政治大學民族學系兼任助理教授、原住民族委員會政務副主任委員、考試委員 看更多 關閉 。

考試院人事同意權案經過公聽會、全院委員會審查後，今天上午在立法院會進行同意權案記名投票表決。各黨在國會席次，國民黨加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨有51席、台灣民眾黨有8席。

針對今天的投票，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，黨團會議做出一致決議，將對試委被提名人柯麗鈴、伊萬．納威投下不同意票，至於對正副院長及其他被提名人都會投同意票。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁則率黨團成員，在議場中合影後，將票投入票匭中。此外，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣也進場投票。

國民黨立委對周弘憲、柯麗鈴投下不同意票，民眾黨部分則如先前宣告狀況進行投票。

台灣民眾黨立委黃珊珊在投票結束後發表聲明致歉，因為她進場投票蓋章，先針對柯麗鈴、伊萬．納威蓋下不同意，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那一欄。現場她即向韓國瑜反映、請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。

開票結果，周弘憲得到59張同意票、53張不同意票。許舒翔得到112張同意票。鄧家基得到112張同意票。黃東益得到112張同意票。

此外，柯麗鈴得到51張同意票、57張不同意票、4張無效票。邱文彥得到112張同意票。呂秋慧得到111張同意票、1張不同意票。王秀紅得到112張同意票。伊萬．納威得到104張同意票、8張不同意票。

依中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各1人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之。考試院組織法則規定，考試委員名額定為7人至9人，任期為4年。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委1/2的同意為通過。目前立委總數為113席，因此只要獲57張同意票，即為通過。

換言之，這次9位被提名人，僅柯麗鈴未過關。（編輯：張若瑤）1131217