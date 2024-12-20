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考試院長周弘憲就任 優先檢討修法防職場霸凌

2024/12/20 12:50（12/20 13:08 更新）
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考試院20日舉行院長交接典禮，副總統蕭美琴（中）出席擔任監交人，卸任院長黃榮村（左）將印信交接給新任院長周弘憲（右）。中央社記者鄭清元攝 113年12月20日
考試院20日舉行院長交接典禮，副總統蕭美琴（中）出席擔任監交人，卸任院長黃榮村（左）將印信交接給新任院長周弘憲（右）。中央社記者鄭清元攝 113年12月20日
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（中央社記者高華謙台北20日電）新任考試院長周弘憲今天說，職場霸凌事件衝擊公務體系，考試院最優先處理議題是全面檢討公務人員保障法與公務人員安全及衛生防護辦法，務必在下個會期將公務人員保障法修正草案送請立法院審議。

新卸任考試院長今天交接，由副總統蕭美琴監交，前院長黃榮村交接印信給新任院長周弘憲。

周弘憲致詞時說，在黃榮村領導下，考試院以轉型和開放為施政理念，績效卓著，也給考試院帶來新氣象，非常感謝。

周弘憲說，也要感謝考試院秘書長劉建忻帶領院部會全體人員渡過前所未有的空窗期，讓院務持續進行。他已簽呈總統賴清德，請劉建忻留任，繼續與大家一起打拚，且為了讓院務儘速步上正軌，今天下午就會召開第14屆考試院的第1次院會。

周弘憲表示，這陣子多起職場霸凌事件衝擊公務體系，為妥善處理問題，考試院有責任將職場霸凌相關防治措施進一步法制化，以明確規範職場霸凌防治與處理責任，並建構完整申訴救濟管道。

周弘憲說，本屆考試院最優先處理議題，就是全面檢討公務人員保障法及公務人員安全及衛生防護辦法，務必在下個會期將公務人員保障法修正草案送請立法院審議。

他表示，除了職場霸凌議題，另包括加速國家考試資訊化、檢討地方政府職務列等、鬆綁繁複人事法規、建構更友善健康職場環境等，也都是未來施政重點，期勉院部會全體人員一起努力。

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黃榮村致詞時笑說，今天是考試院大喜之日，他是抱著很久沒有的快樂心情到這裡，雖然他8月31日任期屆滿、逍遙江湖，經過3月又19天後，得以在監交人見證下，將印信交給周弘憲，真是可喜可賀。

黃榮村表示，周弘憲是第13屆考試院副院長，對考銓、保訓制度沿革與實務如數家珍，可說是考試院一本特大活字典，相信考試院在周弘憲領導下一定能不負眾望，繼續發光發熱，從此國考證書不會再有「院長出缺」這種荒唐事。他期願考試院有更多新氣象，也送給大家2句話，「風波過後兄弟姊妹在，相逢一下逐家向前行（台語）」。（編輯：謝佳珍）1131220

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