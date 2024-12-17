試委人事案藍委投錯票 傅崐萁：下次會修正

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（中央社記者王承中台北17日電）立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，國民黨立委邱若華、黃仁投錯票，國民黨團總召傅崐萁今天表示，這次投票是首次把所有被提名人集中在一張選票上，難免會有失誤，下一次會做出修正。

立法院會今天進行考試院人事同意權案投票，考試院長被提名人周弘憲、考試院副院長被提名人許舒翔獲得立法院同意，將出任考試院副院長。在正副院長及7位考試委員被提名人中，僅考試委員被提名人柯麗鈴獲得57張「不同意票」，未能出任考試委員。

然而，在投票的過程中，卻發生國民黨立委邱若華、黃仁，以及無黨籍立委陳超明蓋錯，變成無效票的情況。國民黨立委黃健豪則缺席。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁在立法院受訪時表示，這次人事同意權投票是第一次把所有的被提名人集中在一張選票上，且選票還不是很大張，部分立委可能第一次投票，難免會有失誤，國民黨團下一次會做出修正。

對於是否會罰款，傅崐萁指出，國民黨團向來對內的部分，都是一致、同心協力，而不是透過任何形式來約束。

傅崐萁指出，這次考試院人事同意權案投票，國民黨團已經清楚跟社會表達，只要不是太偏差的事情，還是會包容，希望國家能夠順暢發展，讓各項施政在正確的軌道上進行，所以除了超級意識形態的周弘憲以外，其他被提名人都盡量給過關，讓考試院能夠順利運作。

有關黃健豪缺席投票，國民黨團書記長林思銘受訪回應，黃健豪因公出差，到越南參加台商聯誼會相關活動，這部分黃健豪有跟國民黨團報備，屬於有正當理由。（編輯：張若瑤）1131217