選罷法修正案3分鐘初審通過 國民黨：必須捍衛人民權益

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（中央社記者王承中台北16日電）立法院內政委員會今天3分鐘初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨團總召傅崐萁表示，民進黨立委近期多次癱瘓立法院議事，國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，必須守護主席台，讓委員會順利開會，好好開會才是民主。

立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，朝野立委在委員會外走廊爆發推擠衝突，因國民黨立委搶先占領主席台，民進黨立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇、副書記長羅智強、國民黨立委許宇甄等人，今天在立法院國民黨團召開「民選獨裁，回頭是岸」記者會。

傅崐萁表示，在總統賴清德宣布反守為攻後，民進黨立委多次霸占立法院議場、委員會的主席台，癱瘓議事。賴總統的獨裁政權已經讓民進黨肆無忌憚，在國會恣意妄為。

傅崐萁指出，多名民進黨立委昨天晚上到內政委員會門口表示要抗爭到底，讓委員會無法開會，全面恫嚇在野黨。國民黨團必須捍衛人民的託付跟權益，必須守護主席台，讓委員會順利開會。今天的內政委員會，終於不會被民進黨霸占主席台，能夠順利圓滿的開完會。

傅崐萁表示，今天民進黨的所作所為，抹紅抹黑在野黨，激化抗中保台。傅崐萁呼籲民進黨，大家好好開會才是民主，盼國家陽光普照，國會議事能夠順暢。

王鴻薇指出，民進黨不管在立法院會、委員會所採取的做法，只要是民進黨不願意通過的法案，就用霸占主席台及暴力的行為癱瘓議事。民進黨團稍早召開記者會，稱在野黨在國會戒嚴，霸凌民主，請問民進黨至今有對挺戒嚴的發文道歉嗎。

王鴻薇表示，真正挺戒嚴的是民進黨團，而民進黨政府的公務機關接連不斷爆出霸凌事件，在國會搞戒嚴、搞霸凌的，就是民進黨。敬告民進黨團，如果一再癱瘓立法院議事，不讓會議召開，民進黨跟韓國總統尹錫悅沒有兩樣。

林思銘指出，最近國會推動各項改革法案，從國會改革到選罷法修法，民進黨是如何用各種暴力杯葛議事，用各種不當手段破壞立法院公物，阻撓國會正當討論相關議案，這完全是反民主的方式。如果民進黨在賴總統的領導下，執意要以暴力杯葛議事，阻撓民意展現，賴總統將受到人民唾棄。（編輯：蘇志宗）1131216