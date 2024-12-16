加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
玉山飄入冬初雪 午後零下3.9度
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/82
首頁 / 政治

立法院朝野協商臨時變更議程 民進黨國民黨口角40分鐘後散會

2024/12/16 16:01（12/16 16:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委16日在立法院內政委員會火速初審通過選罷法修正草案，下午立法院長韓國瑜（後右1）主持朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤（後右2）率多名黨籍立委到場向韓國瑜抗議。中央社記者王騰毅攝 113年12月16日
國民黨立委16日在立法院內政委員會火速初審通過選罷法修正草案，下午立法院長韓國瑜（後右1）主持朝野協商，民進黨團幹事長吳思瑤（後右2）率多名黨籍立委到場向韓國瑜抗議。中央社記者王騰毅攝 113年12月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北16日電）民進黨立法院黨團今天不滿朝野協商議程變更，因此拒絕出席下午的朝野協商。立法院長韓國瑜表示，覺得蠻遺憾的。不過，會議進行中，民進黨團成員到場並與國民黨立委爆發口角，現場吵成一片，會議進行40分鐘許散會。

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，民進黨團不滿國民黨立委封鎖會議室，不讓民進黨立委進入，且1分鐘完成初審，3分鐘宣布散會，根本在搞國會戒嚴。

此外，韓國瑜今天下午主持朝野協商，研商憲法訴訟法部分條文修正草案等案。民進黨團幹事長吳思瑤上午表示，國民黨搞偷襲，變更朝野協商議程，因此民進黨團已向韓國瑜表達抗議，並拒絕出席下午的朝野協商。

然而，朝野協商仍按照原訂的時程，於下午2時正式開始，民進黨團書記長蔡易餘等人會前到主席台前與韓國瑜溝通幾分鐘後離場，韓國瑜說，民進黨團上午有發函，希望他擇期召開協商。

韓國瑜表示，不過發出的協商通知上，開會時間是在下午2時，他一定要如期舉行。

隨後，藍白陣營分別發言，希望今天要繼續開會，一切按照議事規則進行。

韓國瑜指出，朝野協商是立法院各黨之間最重要的平台，「我們非常尊重這個機制」，民進黨團不來，他覺得蠻遺憾的，希望各黨團珍惜這個平台。

另外，韓國瑜表示，13日立法院會開會時，藍綠簽字要審18個案子，也都全部審完，但他不知道為何這2天謠言滿天飛，一直說選罷法放水等，讓他很迷糊，也不知道為何會冒出選罷法這3個字。

會議進行到一半，吳思瑤等人約在下午2時21分進入會議室，說早上內政委員會審查選罷法修正案的會議無效，也說立法院從來沒發生過無法進入會議室開會的情況，並指民進黨團已發函給韓國瑜，希望擇期協商。

國民黨立委陳玉珍等人則反駁，並請吳思瑤等人按照議程來開會，不要鬧場。

現場藍綠立委吵成一片，韓國瑜說，上次在議場3樓開會時，藍軍沒到，他請民進黨發言完後就散會，今天反過來，藍白在現場，民進黨不參加，「你們發言完以後，我們也是會散會」。

最終韓國瑜於下午2時40分左右宣布散會，今天僅討論各黨團推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」相關事宜，但未做成決議。（編輯：蘇志宗）1131216

立法院內政委員會16日上午在排除民進黨立委及議事人員的情況下，以1分鐘通過選罷法修正草案，3分鐘即散會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左4）等人舉行記者會後轉往立法院長辦公室，要向院長韓國瑜表達抗議，但韓國瑜卻不在。中央社記者王騰毅攝 113年12月16日
立法院內政委員會16日上午在排除民進黨立委及議事人員的情況下，以1分鐘通過選罷法修正草案，3分鐘即散會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（左4）等人舉行記者會後轉往立法院長辦公室，要向院長韓國瑜表達抗議，但韓國瑜卻不在。中央社記者王騰毅攝 113年12月16日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（左2）、首席副書記長王鴻薇（右2）、副書記長羅智強（左）、立委許宇甄（右）舉行「民選獨裁 回頭是岸！」記者會，舉手牌表示將捍衛民主、反抗獨裁。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（中）、書記長林思銘（左2）、首席副書記長王鴻薇（右2）、副書記長羅智強（左）、立委許宇甄（右）舉行「民選獨裁 回頭是岸！」記者會，舉手牌表示將捍衛民主、反抗獨裁。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
延伸閱讀
選罷法火速初審 林右昌批國會戒嚴要求朱立倫道歉國民黨立委3分鐘初審通過選罷法 民進黨立委遭擋會議室門外不滿朝野協商議程變更 綠委：拒絕出席下午朝野協商選罷法修正案3分鐘初審通過 國民黨：必須捍衛人民權益選罷法調整罷免門檻 劉世芳：強制修法增加朝野不信任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
立院初審選罷法 禁止公布民調從投票前10日縮短為3日
106
更多編輯台推薦新聞：