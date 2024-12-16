選罷法初審爭議綠委要討公道 韓國瑜：會通盤了解

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（中央社記者范正祥台北16日電）立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委搶先占領主席台，火速完成初審並宣布散會，民進黨立委不得其門而入，抗議會議無效；民進黨團下午不參加原定舉行的朝野協商會議，要求立法院長韓國瑜主持公道，妥善處理此事。韓國瑜回應，會進行通盤了解再向大家報告。

立法院內政委員會上午再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款等。國民黨立委昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側以椅子封死，更以膠帶封門，只留下單一出入口，另一側則以人牆阻擋，讓民進黨立委不得其門而入，雙方爆發口角。

今天上午9時開會時間一到，國民黨籍的內政委員會召委徐欣瑩在9時2分宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。民進黨立委抗議會議無效，氣得要找韓國瑜出面處理此事；國民黨立委則稱，黨團必須捍衛人民的託付跟權益，不會被民進黨霸占主席台，要讓委員會順利開會。

韓國瑜今天下午召集黨團協商，原定研商包括各黨團推舉社會公正人士組成「課程審議會委員審查會」相關事宜在內多項法案，憲法訴訟法、財政收支劃分法部分條文修正草案也在開會通知的議程之列。多位民進黨立委雖然到場，但表明民進黨團不參加這場朝野協商會議，要求韓國瑜對於內政委員會上午火速通過選罷法修法初審一事立即進行妥善處理。

朝野黨團協商破局之後，韓國瑜與民進黨立委一行隨即到立法院會客室進行對話，並開放媒體採訪。民進黨團幹事長吳思瑤對韓國瑜說，「您所當家的立法院」，內政委員會上午審查選罷法修正草案，發生剝奪立委開會行使職權，連會議室都進不去，1分鐘通過選罷法修正草案，是否要縱容這樣。她代表民進黨團表達訴求，會議無效，要求韓國瑜依照立法院職權行使法第68條，為此重大事項和爭議進行朝野協商，必須先把選罷法修正草案會議無效獲得妥善處理後，才能進行其他議案的協商。

對於民進黨立委的抗議與訴求，韓國瑜回應，讓他進行通盤了解之後，再跟大家報告，再給所有立委報告和說明。

韓國瑜指出，本屆立法院從今年2月1日到現在，已經多次在委員會發生不同型態的衝突，有的半夜會議室門鎖被打開，有的在裡面發生衝突，有的人在裡面破壞公物，像今天內政委員會有人說電腦不見等，站在院本部的立場，有的時候非常為難。今天內政委員會發生這事情，今年以來已經很多次了。

韓國瑜表示，全世界華人都在看台灣的民主，台灣民主的櫥窗就是立法院，台灣民主一舉一動動見觀瞻，他很期待大家能夠衡情論理，能夠照議事規則，有條不紊，即使在各種激烈攻防中，能夠達成文明的議事規則。

至於吳思瑤提及在立法院議事中希望韓國瑜不要被國民黨鷹派綁架，韓國瑜回應，絕無此事，他不是一個怕事是的人，誰能夠綁架他的思想，那是不可能的，不用擔心，照議事規則都沒有問題，所以不會有綁架問題。（編輯：蘇志宗）1131216