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綠：無效會議審查報告不得送出 爭議化解前中止協商

2024/12/16 17:11（12/16 18:14 更新）
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（中央社記者林敬殷台北16日電）國民黨立委今天在立法院內政委員會火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委強烈抗議，要求立法院長韓國瑜處理未果。民進黨立法院黨團表示，議事處或內政委員會不得違法送出無效會議的審查報告，未妥適化解爭議前，韓國瑜不得也不應進行任何議案的協商。

立法院內政委員會今天排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委一早搶先占領主席台，民進黨立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

民進黨團會後舉行記者會，譴責國民黨立委鎖門擋人，並前往立法院院長室找韓國瑜要求處理，韓國瑜直到下午2時朝野協商時才現身，民進黨立委先前曾以不滿朝野協商議程變更為由，拒絕出席協商，但為了找韓國瑜理論，守在立法院會客室的民進黨立委轉往協商會場，並與國民黨立委爆發口角衝突。

韓國瑜宣布協商提前結束，回到會客室與民進黨立委會面，但最終不歡而散，民進黨立委回到黨團辦公室舉行記者會。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，韓國瑜對於民進黨團諸多提問，避重就輕，沒有回答一個國會議長應該回答的問題，沒有承擔起應該承擔的責任。國民黨這種國會之恥的行為，國會議長要有立場、要有態度。

吳思瑤說，韓國瑜對於國民黨團今天的行為，究竟是不知情，還是知情但無能為力，甚或是與國民黨沆瀣一氣的共犯。

吳思瑤表示，今天內政委員會沒有官員、媒體在場，沒有正常議事紀錄流程，只有國民黨立委鎖門開會，1分鐘送出選罷法。這樣的會議無效，民進黨團要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告，若議事處或內政委員會將無效會議依舊違法送出審查報告，一定究責。

吳思瑤說，民進黨團要求韓國瑜依據立法院職權行使法第68條，即刻召開朝野協商解決今天無效的選罷法審議，沒有妥適化解爭議之前，韓國瑜不應也不得任何議案的協商，所有議案協商應中止進行。

民進黨團書記長蔡易餘表示，第10屆立法院處理會計法時，曾因程序瑕疵，時任立法院長游錫堃召開朝野協商，將議案退回委員會重新審議，補正程序後才送出委員會。既有前例，韓國瑜不能什麼都不管，這是韓國瑜自己要承擔的責任，不應推給委員會中心主義，應展現立法院長高度。

民進黨籍的內政委員會召委張宏陸提出質疑，今天內政委員會鎖門不給民進黨進入，「立法院相關人員有沒有配合？」韓國瑜應該給所有立委一個交代，給全國人民一個交代。選罷法今天這樣通過，民進黨團一定會抗爭到底，用這種卑劣的手段剝奪立委的職權，這種惡例不能開。（編輯：翟思嘉）1131216

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