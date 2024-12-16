選罷法調整罷免門檻 劉世芳：強制修法增加朝野不信任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院內政委員會今天開會3分鐘，就初審通過攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案。內政部長劉世芳說，不管罷免門檻是否加嚴，朝野立委都會受影響，且民調顯示未達共識，現在修法不是很好的時機。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

因國民黨立委昨天深夜就到會議室外備戰，並將內政委員會所在的紅樓202會議室外的走廊一側以桌椅擋門、另一側則以人牆阻擋民進黨立委進到會議室，今天上午開會前，雙方爆發多波推擠衝突。

內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩，以及國民黨立委許宇甄、張智倫、牛煦庭、丁學忠等人與議事人員已進到會議室。上午9時徐欣瑩宣布開會，直接進入逐條審查，條文全數保留協商、初審通過，並在9時3分散會。

劉世芳會前受訪時表示，選罷法爭議在於要提高罷免門檻，站在主政機關立場，和中選會立場是一樣的，為維持社會、政治穩定，不宜輕易動到目前選罷法的條文很重要，不管罷免門檻要不要加嚴，對每個政黨都是一樣的條件，藍綠白立委都會受影響。

劉世芳說，以現在的社會狀況、一般民意期待，且修法爭議性強；上週有份民調顯示，支持修法加嚴的與支持維持現狀的，幾乎一樣高，既然未達共識的話，「現在修法不是很好的時機」，強制修法只會增加朝野政黨間的不信任，對社會民意也不好交代。

至於週五（20日）立法院會可能三讀通過罷免連署要附身分證影本的選罷法修正草案，內政部是否可能提釋憲。劉世芳表示，要看三讀通過與否，以及三讀過的條文裡是否有違憲的爭議。

徐欣瑩會後受訪時表示，民進黨立委昨天不知道利用什麼時候把內政委員會電腦搬走、不給開會，這才是問題，「而且保留送黨團協商，沒有強行通過任何一個法條」，為什麼在國會殿堂民進黨要常常阻撓開會，請向民眾說明。

徐欣瑩說，希望照正常議事程序進行，今天這樣也是不得已的，不能讓國會停擺。至於民進黨主張會議無效，她表示，大家可以看議事規則，已達法定人數、也在正確的時間開會。（編輯：蘇志宗）1131216