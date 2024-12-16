不滿選罷法修法3分鐘初審通過 民進黨立委找不到韓國瑜爆氣

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（中央社記者林敬殷台北16日電）國民黨立委今天在立法院內政委員會3分鐘初審通過選罷法修正草案，民進黨立委會後要求立法院長韓國瑜出面解決，但韓國瑜不在立法院，立法院秘書長周萬來向民進黨立委表示，一般來講，院方不會介入委員會議事行為，民進黨立委批周萬來失職、「立法院關門算了」。

立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，因國民黨立委搶先占領主席台、封鎖會議室大門，讓民進黨立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

民進黨團上午9時45分在議場前舉行記者會，抗議國民黨立委阻擋民進黨立委進入會議室，並譴責國民黨立委「搞國會戒嚴、沒收罷免、閹割民權」。記者會後民進黨立委前往立法院長辦公室，要求韓國瑜出面解決。

20多名民進黨立委到院長辦公室時，韓國瑜不在辦公室，周萬來向立委說聯繫不到韓國瑜，但不被民進黨立委接受。因民進黨立委不打算離開，院方開放院長室旁的會客室讓民進黨立委入內，周萬來在民進黨立委鍾佳濱、郭昱晴要求下，到會客室向立委說明。

周萬來表示，無法聯繫上韓國瑜；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，「院長可以不接電話嗎？連秘書長電話都可以不接？」民進黨團書記長蔡易餘說，院長一定要處理，「立委都無法踏入會議室，有這樣的開會嗎？」

吳思瑤認為，周萬來作為立院幕僚長在第一時間要掌握，沒有能力阻擋惡搞、惡霸，至少要趕緊跟院長通報「出大代誌了」。周萬來回應，「委員會議事行為，一般來講院方不會去介入」。吳思瑤接著表示，「立法院關門算了。」

周萬來說，「如果你這樣講，我無法答覆你」，今天發生的情況，「我們會去了解，也會跟院長報告，至於後續怎麼處理，我們有一個黨團協商的機制去處理」。

吳思瑤表示，民進黨團總召柯建銘稍早有跟韓國瑜通過電話，也說明內政委員會開會狀況，周萬來說聯繫不上韓國瑜是失職。

周萬來回應，「我沒有失職」，幕僚長有幕僚長的業務，他會了解今天各種狀況並向韓國瑜報告。隨後，周萬來轉身離去。

在辦公室等不到韓國瑜，民進黨立委蔡易餘、王美惠、王義川乘坐計程車離開立法院，並向媒體表示，他們將去院長官邸找韓國瑜。其餘民進黨立委則繼續留在會客室。（編輯：謝佳珍）1131216