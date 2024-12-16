國民黨立委3分鐘初審通過選罷法 民進黨立委遭擋會議室門外

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（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，因國民黨立委搶先占領主席台，民進黨立委不得其門而入，上午9時2分內政委員會召委徐欣瑩宣布初審通過選罷法修正草案，並在9時3分宣布散會。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

國民黨立委昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側以椅子封死，更以膠帶封門，只留下單一出入口，另一側則以人牆阻擋；今天上午6時民進黨立委甲動到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角。

直到今天上午8時，包括內政委員會召委徐欣瑩等部分國民黨立委，已先進入會議室內，而民進黨立委及議事人員則在門外，雙方爆發數波推擠衝突，但仍無法進入會議室簽到、開會。

上午9時徐欣瑩宣布開會，審查選罷法部分條文修正草案，並直接進入逐條審查，第32、43、52、53、67、69、75、90條等條文，都保留朝野協商。

徐欣瑩說，討論事項第1至6案審查完竣，擬具審查報告提報院會討論，院會討論前須經黨團協商。因民進黨立委無法進入會議室，因此無異議通過，隨即在9時3分宣布散會。（編輯：謝佳珍）1131216

國民黨立委邱鎮軍（白衣前左起）、游顥、陳玉珍等以人牆阻擋民進黨立委進入會議室，雙方爆發數波推擠衝突。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日