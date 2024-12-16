加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
選罷法
新聞專題
選罷法1/74
首頁 / 政治

朝野再戰選罷法 藍委搶先進會議室綠委不得其門而入

2024/12/16 08:24（12/16 09:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院內政委員會16日再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委將走廊堵成單一出入口，與民進黨立委爆發推擠衝突，現場守候媒體高舉攝影機搶拍。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
立法院內政委員會16日再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委將走廊堵成單一出入口，與民進黨立委爆發推擠衝突，現場守候媒體高舉攝影機搶拍。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北16日電）立法院內政委員會今天再度排審攸關調整罷免門檻的選罷法修正草案，國民黨立委昨天深夜就到內政委員會會議室外，將走廊堵成單一出入口，民進黨立委今天清晨6時動員，發現進不了會議室，爆發推擠衝突。

立法院內政委員會今天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨立委許宇甄提案增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」條款。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與立委沈發惠、鍾佳濱、黃捷等人，昨天晚間9時許在內政委員會所在的立法院紅樓202會議室外集結，並表示將「力擋選罷法、夙夜匪懈」。

但據不願具名的民進黨立委透露，昨天晚間行動只是「欺敵」，並未在現場守夜。而國民黨立委則在昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側封死，只留下單一出入口；今天上午6時民進黨團立委甲動到場時，發現進不了會議室，雙方爆發口角衝突。

直到今天上午8時，包括內政委員會召委徐欣瑩等部分國民黨立委，已先進入會議室內，而民進黨立委及議事人員則在門外，雙方爆發數波推擠衝突，但仍無法進入會議室簽到、開會。吳思瑤說，立法院不是國民黨的，「為什麼不讓我們開會」，國民黨怕開會。（編輯：謝佳珍）1131216

國民黨立委15日深夜就到內政委員會會議室外，將走廊堵成單一出入口，民進黨立委16日清晨甲動到場時發現進不了會議室，爆發推擠衝突。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
國民黨立委15日深夜就到內政委員會會議室外，將走廊堵成單一出入口，民進黨立委16日清晨甲動到場時發現進不了會議室，爆發推擠衝突。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
國民黨立委邱鎮軍（白衣前左起）、游顥、陳玉珍等以人牆阻擋民進黨立委進入會議室，雙方爆發數波推擠衝突。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
國民黨立委邱鎮軍（白衣前左起）、游顥、陳玉珍等以人牆阻擋民進黨立委進入會議室，雙方爆發數波推擠衝突。中央社記者翁睿坤攝 113年12月16日
國民黨立委先將會議室外的走廊一側以椅子堵住，另一側則以人牆阻擋民進黨立委進入，一早雙方爆發數波推擠衝突。中央社記者陳俊華攝 113年12月16日
國民黨立委先將會議室外的走廊一側以椅子堵住，另一側則以人牆阻擋民進黨立委進入，一早雙方爆發數波推擠衝突。中央社記者陳俊華攝 113年12月16日
為阻擋民進黨立委進入會議室，國民黨立委陳玉珍（前右）與民進黨立委陳亭妃（紅衣）在會議室外爆發推擠衝突。中央社記者王騰毅攝 113年12月16日
為阻擋民進黨立委進入會議室，國民黨立委陳玉珍（前右）與民進黨立委陳亭妃（紅衣）在會議室外爆發推擠衝突。中央社記者王騰毅攝 113年12月16日
#吳思瑤
#沈發惠
#徐欣瑩
#選罷法
#民進黨
#立法院
#立法院內政委員會
#國民黨
#許宇甄
#蔡易餘
#鍾佳濱
#內政委員會
延伸閱讀
藍委提罷免同意票須超過當選票 中選會：若通過將創世界首例立委提罷免同意票須高於當選票 內政部：投票率不同綠指築高罷免門檻沒收公民權利 藍：可受公評立院三讀修正原民會組織法 聘用委員改無給職
吳思瑤
力擋選罷法修法 民進黨立委晚間赴立院會議室外備戰立院16日審選罷法修正案 藍盼完成初審綠籲好好討論
蔡易餘
王金平兩岸論述 綠：主權相同就是一國兩制藍提修戒嚴法 綠：沒補到漏洞只是設局帶風向
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
力擋選罷法修法 民進黨立委晚間赴立院會議室外備戰
106
更多編輯台推薦新聞：