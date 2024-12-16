不滿朝野協商議程變更 綠委：拒絕出席下午朝野協商

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（中央社記者林敬殷台北16日電）立法院長韓國瑜今天下午將主持法案的朝野協商，不過，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤上午表示，國民黨搞偷襲，變更朝野協商議程，民進黨團已向立法院長韓國瑜表達抗議，並拒絕出席下午的朝野協商。

今天上午8時不到，韓國瑜辦公室發出「協商事由更新」的通知，將原本排在協商議程第6案及第7案的憲法訴訟法修正草案、財政收支劃分法修正草案，往前移到第2案及第3案，新增民眾黨團所提的公益揭弊者保護法草案，並刪除老人福利法修正草案及就業服務法修正草案。

民進黨團上午在議場前舉行記者會，除了譴責國民黨立委鎖門強行通過選罷法修正草案之外，也對於朝野協商議程變更表達抗議。

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吳思瑤表示，民進黨團已向韓國瑜表示抗議，今天下午排定的朝野協商議程，原訂是發展觀光條例、老人福利法、就業服務法等，但是今天一早收到變更議程，國民黨團又搞偷襲，韓國瑜配合國民黨團要的議程，居然將朝野協商第2項議案改為憲法訴訟法，第3個議案則是財政收支劃分法。

吳思瑤說，國民黨團又搞偷襲，這是國民黨團總召傅崐萁要的，這是國民黨強行通過的毀憲亂政的議程，她要質問「朝野協商議程可以說變更就變更嗎？」國民黨團一搞二搞，偷襲上癮，民進黨團已經向韓國瑜表達，拒絕出席今天下午的朝野協商。（編輯：蘇志宗）1131216