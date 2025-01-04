知情人士：粗糙提高退警所得替代率 造成世代不公

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（中央社記者賴于榛台北4日電）立院下週擬三讀「警察人員人事條例」，提高退休警察所得替代率至80%。知情人士說明，現行制度邏輯是危險勤務發生在現職，粗糙修法將造成退休員警比年輕員警擁有優渥支領標準，恐造成軍公教體系間同儕不公平，以及員警間世代不公平。

立法院下週預計三讀「警察人員人事條例」，將退休警察所得替代率提高至80%。知情人士表示，為因應警察人員的危勞勤務，政府針對月所得和待遇都予以特別加給，員警平均月所得對比職級的公務人員會高出相當程度的比例，且六都的差距更高。

此外，警察人員相關福利照護措施遠優於公教人員，並給予自願退休和支領月退年齡均提早10歲的特別對待。

知情人士提到，按照現制基準，絕大比例警察人員實支月退休金都具備退休基本生活所需，至少超過新台幣5萬元，而在野提出的修法忽視現行制度邏輯，無視危險勤務是發生在現職期間，一味以特別對待為由提高退休給付標準，粗糙修法顯然只是想製造無端對立。

知情人士表示，國民黨甚至一度要將警察人員的所得替代率上限比照軍人的90%，但這完全去脈絡化，因為軍人役期短、年資少，在最高90%替代率下，中校以下軍官實支月退休金額，可能都遠低於基層警員的80%所得上限，也就是7.4萬元。

知情人士指出，修法還會造成兩種不公平，一是同儕間的不公平，因為單獨提高警察替代率至80%後，40年年資的退休基層警察月退休所得上限金額將為7.4萬元，將遠高於同期進入公務體系、11職等以下公務人員，以及國中小學所有教師和中校以下軍官。

知情人士說明，第二個不公平則是世代不公平，前總統蔡英文推動年金改革，希望達成世代公平，但此次修法違反退撫制度須公平對待所有參加者的憲法平等原則，造成年輕世代雖然有相同的繳費、給付費率，退休世代卻有較優渥的支領標準。

知情人士分析，此次修法也會造成退撫基金用罄年度提早2年，且基金給付將會超過600餘億元，財務缺口完全改由政府預算撥補。

行政院發言人李慧芝受訪則解釋，行政院長卓榮泰去年邀請立院朝野黨團至行政院商討後，就已達成共識決議，未來立法院在通過大幅增加政府歲出預算的法案前，應依照憲法第70條的精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條規定，立法院須先指名預算來源、徵詢行政院意見並協調可行性財源，期望立院朝野各黨團展現誠信，推出相關法案時正式徵詢行政院。

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李慧芝表示，對於與立法院溝通，政院始終抱持開放的態度，也由衷希望雙方能有新的合作關係，唯有如此，國家才能在新的年度，讓民眾看到新的方向、新的力量。

李慧芝強調，在總統賴清德及前總統蔡英文的努力下，近年來警察人員的福利不斷提升，包括提升超勤加班費、修正警勤加給表支給數額、增訂每月大型活動及重要勤務獎勵金、訂定深夜危勞性勤務津貼支給表、增進警察人員醫療補助、領有警察獎章者提升加發退休金上限等，政府對於警察人員的權益保障不遺餘力。（編輯：林克倫、張若瑤）1140104