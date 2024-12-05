藍提案停降公務員所得替代率 銓敘部：基金恐提早用罄

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（中央社記者王揚宇台北5日電）國民黨立委提案修法，希望停砍公務員退休金、停止所得替代率逐年降低。銓敘部今天所提報告指出，這將使退撫基金用罄年度提早4至5年發生，不建議採行。

立法院司法及法制委員會今天排審攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案等案，包含國民黨立法院黨團在內，國民黨立委一共提出20個修法版本。根據國民黨團的版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。

對此，銓敘部所提報告指出，公務人員退休制度改革，是橫跨綠藍執政的延續工程，而國家年金改革政策目標是強化退撫基金永續力，並致力維持讓基金用罄年度延後至民國140年。

針對自113年1月1日起（或114年後）停止退休所得替代率再逐年降低的提案，銓敘部表示，退撫基金用罄年度將提早4至5年發生，財務年度收支將再度失衡，建議不採行。

銓敘部表示，107年至112年軍公教人員節省經費全數挹注退撫基金達新台幣2774億元，另撥補294億元挹注專戶新制造成的缺口。若提前停止替代率再逐年調降，每年節省退撫經費全額挹注基金的收入，預計將減少約2800億元（50年合計，未折現）。

銓敘部也指出，提早停止調降後的基金財務缺口，如果主要依賴政府補助，將引發世代公平性爭議，而年改後各年度新退休者的實支月退休金額，反而持續增加，112年退休者平均有5.85萬元。

至於恢復退休人員月退休所得隨現職人員待遇調整的提案，銓敘部指出，建議不採用，因為退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整，且明定入法，對退休者才是最有保障的機制，也是各國使用的標準。

銓敘部也說，退休所得調整恢復為隨現職待遇調整，調整方式不確定性較高，對退休者未必有利，也會增加現職工作者及早退離誘因。

銓敘部認為，目前法律明定退休所得跟著CPI累計達正、負5%時啟動調整，對退休者才是最有保障的機制，也是各國共通使用的調整標準。

此外，關於警、消或海巡等危勞職務者，或執行入出國境管理、移民事務及防制人口販運任務之人員及執行空中任務之人員，退休所得替代率增至90%為上限的提案，銓敘部建議不採用。

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銓敘部說明，單獨提高任何類別人員的退休所得替代率，違反退撫制度必需一致性對待所有人員的根本核心原則，且勢必引起其他危勞人員和其他人員要求比照適用。

銓敘部表示，即使不提前停止退休所得替代率再調降年度，各退休俸點實支月所得預計在118年前仍只會再提高，但一旦通過，基金用罄年度將提早4至5年發生，估計未來50年挹注金額減少2800億元，退撫基金可投資金額會減少，影響基金投資效益。（編輯：林家嫻）1131205