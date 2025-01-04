人事總處：軍公教加薪須待總預算通過後回溯發放
2025/1/4 15:15（1/4 15:48 更新）
（中央社記者賴于榛台北4日電）民進黨立委林楚茵今天指出，軍公教加薪3%尚未入帳，主因是藍白政爭卡總預算所致，須等中央政府今年度總預算案三讀後才能補發。行政院人事行政總處表示，等總預算案通過後，再按流程回溯發放。
林楚茵今天在臉書指出，昨天是軍公教人員的薪資入帳日，卻有很多人反映，並未收到加薪3%的部分，經與行政院人事總處確認後才知道，原來3%加薪需要等到今年中央政府總預算案三讀後才會補發，也就是藍白政爭卡總預算所致。
人事總處官員下午對中央社記者表示，總預算案尚在立法院審議，因此軍公教加薪3%部分，需等待審議通過後，再依照行政程序處理回溯發放，整體影響人數約73萬人，期盼總預算案能盡速順利完成審議。
不過，官員也說明，軍公教人員年終工作獎金將於17日發放，因為不是新增預算，而是依113年12月在職月薪1.5倍來發，和調薪無關，不會受總預算案審查進度影響，僅軍職人員部分，得由國防部視實際需要另訂發給日期，但按往例也不會有太大落差。（編輯：張若瑤）1140104
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