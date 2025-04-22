軍公教加薪3%何時入帳？ 卓榮泰：5月開始發放

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（中央社記者王承中台北22日電）外界關注軍公教加薪3%何時入帳，行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，5月份就會發放。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委翁曉玲詢問，今年度中央政府總預算已經通過，也經總統公告，軍公教加薪3%何時可以入帳。

列席的行政院長卓榮泰表示，關於預算問題，因為之前行政院有送過覆議案，在覆議案有結果前不宜就預算內容進行動支，但今天上午已決定，軍公教加薪3%5月份就會發放。

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翁曉玲指出，軍公教很倒楣，因為雇主是政府所以可以遲發薪水。卓榮泰則回應，那是因為在野黨刪預算刪到預算無法確定，不要把責任怪到行政院。

卓榮泰說，翁曉玲始終要讓人民不相信政府，對法律的解讀又是一知半解，翁曉玲則回嗆，請卓榮泰不要質疑她身為法律教授、法學博士的專業，她比卓榮泰懂得多。卓榮泰則回應，翁曉玲不懂的地方更多。（編輯：林淑媛）1140422