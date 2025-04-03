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首頁 / 政治

軍公教調薪法制化 政院持續蒐集意見

2025/4/3 10:39（4/3 11:53 更新）
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對於軍公教調薪機制法制化，政院人士指出，法制化必須經過充分的討論。圖為國軍官兵在新北八里集結出動進行偵查任務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北3日電）外界關注軍公教調薪法制化進程，政院人士今天指出，調薪機制法制化必須經過充分討論，行政院人事行政總處已經將法案送到行政院，目前正在蒐集意見的審查階段。

政院人士指出，政府一直支持軍公教人員待遇的調整，2018年以來已依據「全國軍公教員工待遇支給要點」調薪4次，包含2018年調薪3%、2022年調薪4%、2024年調薪4%、2025年調薪3%，也睽違23年首度「連2年」為軍公教加薪。

對於軍公教調薪機制法制化，政院人士指出，法制化必須經過充分的討論，人事行政總處已經將法案送到行政院，目前正在蒐集意見的審查階段。

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據了解，為健全軍公教人員待遇調整機制，明確規範軍公教人員年度通案待遇調整事項，草案規範重點包括軍公教通案待遇調整需考量的因素，例如消費者物價成長情形、經濟成長率、民間企業薪資水準、政府財政狀況等。

此外，草案也規範通案待遇調整的程序，以及待遇調整諮詢會的組成、委員遴聘程序、任期及出缺改聘等作業事項。（編輯：林家嫻）1140403

#軍公教
#行政院
#調薪
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