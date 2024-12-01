藍推修法停砍公務員退休金 綠指重蹈覆轍研擬攻防

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（中央社記者王承中、陳俊華台北1日電）立法院司法及法制委員會5日將排審攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案，國民黨團今天表示，盼本會期能完成三讀，預料民進黨團會反對，就一步步往前走。民進黨團指出，國民黨團的提案無疑是重蹈覆轍，會研議如何攻防。

立法院司法及法制委員會5日將排審攸關年改的公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案等案，包含國民黨立法院黨團在內，國民黨立委一共提出20個修法版本。

根據國民黨團的版本，將年金重新隨同在職人員薪俸調整，並停止所得替代率的逐年降低。國民黨團指出，公務人員退休資遣撫卹法自2018年7月1日施行，規定已退休公務員年金所得替代率，最高75%、最低45%，且自2020年每年再減少1.5%，逐年連續減少10年，直到所得替代率變為最高60%、最低30%，更規定年金自2018年7月1日起，與在職人員薪俸調整脫鉤。

國民黨團表示，國家建立公務人員退休撫卹制度，旨在維持退休公務人員晚年基本生活，善盡國家照顧其老年生活的義務。然近年來物價飆漲，對退休高齡者影響日趨嚴重，公務人員為國家任勞任怨，奉獻終生，維繫其基本生活品質實有必要。

國民黨團書記長林思銘受訪指出，國民黨團希望能夠本會期就完成三讀程序，但預料民進黨團一定會進行抗爭，就一步步往前走，5日先在委員會進行詢答，先順順地走，不急於送出委員會，但該推動的還是要往前推。

民進黨立法院黨團書記長蔡易餘接受中央社記者訪問時表示，關於年金改革在修法過程中都有完整論述，是要朝向國家財政健全發展；國民黨團的提案無疑是要把以前年改發生的事情又重蹈覆轍，民進黨團當然不希望這樣發展，這幾天會研議要如何攻防，「不排除任何方式」。

民眾黨立委張啓楷表示，當初考試院送到立法院審議的年改版本，所得替代率是從80%，每一年降1%，降到70%就停了。可是後來立法院朝野政治攻防時，民進黨占絕對多數，大砍軍公教退休金，一年要砍1.5%，要砍到只剩60%。

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張啓楷指出，當年考試院所提的版本，包括財務狀況都精算過沒問題，為何考試院沒捍衛原來的版本，民進黨又推說不繼續砍退撫基金就會破產，而最近幾年政府歲收年年超收，今年預估又要超收新台幣4000億元以上。

張啓楷表示，法律明定，年改過了5年後就要全盤討論，希望考試院能提出詳細的說明和解決方案；屆時，台灣民眾黨再來決定整體的修正方向，對照顧全國人民和軍公教是最有幫助的。（編輯：林興盟）1131201