救國團等登記旅館業擬再延5年 立院1/7拚三讀

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（中央社記者郭建伸台北3日電）在野黨立委提出發展觀光條例修正草案，擬將特定住宿場所合法轉型的日落條款再延5年，但民進黨立委質疑是替救國團開後門。朝野黨團今天敲定將於6日進行條文協商，並於7日院會處理、完成二三讀。

國軍英雄館、教師會館、青年活動中心等住宿場所，因實際經營旅館業務，卻無須相關登記與管理，遭一般旅館業認為不公平，立法院於104年修法，要求「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，應納入旅館管理，並於114年1月21日前完成旅館業登記。

立法院交通委員會去年11月初審通過發展觀光條例修正草案，將「非以營利為目的且供特定對象住宿的場所而有盈利者」，其申請旅館業登記期限從114年1月21日再展延5年。不過相關條文於院會處理前仍須黨團協商。

立法院會今天將發展觀光條例修正草案列入討論事項議程，朝野黨團在會前歷經約3小時協商，最後達成共識。根據黨團共識，發展觀光條例將於今天進行院會的廣泛討論，6日進行條文的協商，並於7日院會處理、完成二三讀。

院會廣泛討論時，民進黨立委李坤城發言表示，過去10年來有超過8成的特定機構都明確轉型，只剩下20幾家還沒轉型，原因是位於保育區或山坡地，本身地目就有問題，落日期限再延5年只是為救國團解套；若這些業者提不出轉型計畫，再延5年也沒有用，只是在打擊合法的旅館業者，應維持現行規定。

國民黨立委魯明哲表示，過去因為疫情等因素，許多機構合法化時間不足，因此國民黨立委陳雪生才提案展延5年；根據觀光署資料，全台灣合法旅宿業者共1萬多家，尚待轉型的特定業者還剩55家，且其中有33家正在申請中，最多的是教師會館，這與「為救國團修法的說法」有所出入。

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民眾黨立委張啓楷發言指出，很多人都有在教師會館、救國團青年活動中心住宿的美好回憶，這些住宿地點也比較便宜，但在現行發展觀光條例的規範下，這些平價的旅宿機構即將於今年2月落日打烊。

張啓楷指出，這些特定場所因為登記在法人之下，土地分區使用管制有許多限制，加上過去3年碰到新冠疫情衝擊，因此時間上趕不及。他呼籲，朝野給予5年緩衝，讓這些機構有機會轉型成合法旅館。（編輯：張均懋）1140103