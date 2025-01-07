警察人員人事條例三讀 民進黨團：當然提釋憲

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（中央社記者林敬殷台北7日電）立法院會今天三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，警消海巡退休所得替代率最高可達80%。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，法案三讀送出後，「當然提釋憲，難道會坐以待斃嗎？」這釋憲一定很清楚，絕對是違憲，不用擔心。

至於行政院是否提覆議，民進黨團幹事長吳思瑤說，這部分由行政院回答。

立法院會截至中午前三讀修正通過發展觀光條例及警察人員人事條例部分條文，民進黨團隨即舉行記者會。

吳思瑤表示，民意的反撲沒有讓國民黨害怕，藍白當家的立法院，什麼都改回來了，不公不義回來了，威權復辟回來了，非常遺憾，立法院今天有兩個法惡修，一個是發展觀光條例，一個警察人員人事條例。

吳思瑤說，藍白聯手通過的警察人員人事條例部分條文，透過提高退休員警的所得替代率，造成世代的對立，增加世代的不正義，這樣的國會愧對下一代，愧對年輕人。

吳思瑤指出，反年改、反進步的法案，現在只是前菜，後續會有更多反年改法案，擴及公教，全面提升所得替代率，讓年改走回頭路，國民黨執意硬幹到底，民眾黨號稱是支持年輕人的政黨，今天毀棄對年輕世代的承諾，民眾黨團總召黃國昌打臉過去，為了政治權力出賣政治靈魂，大家沒有意見，但不應當出賣年輕世代的權益。

民進黨團書記長蔡易餘表示，今天三讀通過的警察人員人事條例，讓公務體系之間的職業產生不公平，以藍白通過三讀的版本，一個基層員警經過35年可以拿到的退休金，比公務員當到常務次長、大學教授還要高。

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民進黨團副幹事長李坤城則說，立法院尚未將選罷法及財劃法送出，既然不送出，要求立法院長韓國瑜也不要把違憲又違法的警察人員人事條例送出去。

此外，柯建銘也針對藍白聯手三讀通過的發展觀光條例部分條文表示，救國團本來就是國民黨附隨組織，2017年7月15日通過不當黨產處理條例後，無論是在高等行政法院、最高行政法院，救國團打官司都輸，釋憲也輸，另還涉及嚴重漏稅、地目不對，現在又違法違憲再延5年，只圖利救國團，不是普羅大眾，已經犯了貪污治罪條例的圖利罪，每一位參與表決按下同意藍白版本的立委都跑不掉，卻在三讀通過後還合照歡呼，極其荒謬。（編輯：林興盟）1140107