銓敘部指退休俸修法獨厚警察 朝野無共識送立法院會處理

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（中央社記者高華謙台北6日電）立法院會7日將處理警察人員人事條例修正草案，將警職退休金所得替代率提高至80%。銓敘部長施能傑今天在朝野協商時，重申反對立場，也說修法後基層員警月退休所得上限7萬4544元，今年調薪後增至7萬6780元，略高於常務次長和大學教授，獨厚警察，有違憲法公平原則。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，這樣的論述只是製造公務部門間的對立，非常不可取。由於朝野經多次發言後仍無共識，會議主席、立法院長韓國瑜宣告，本案送院會處理。

立法院會7日將處理警察人員人事條例部分條文修正草案，立法院6日進行朝野協商，國民黨團希望將警察退休金的所得替代率提高到80%，民進黨則擔心會損及退撫基金運作。

國民黨立委牛煦庭指出，警消與海巡的工作性質跟一般公務員不同，還有危勞提早退休等問題，既然人事制度和工作內容都自成體系，本質上有差異，卻使用相同退休制度，齊頭式的假平等將造成真正的不公平。

民眾黨立委麥玉珍表示，警消海巡的工作風險較高，應該提供比較好的退休保障，且目前兩岸風險上升，希望所得替代率可提高到9成。

銓敘部長施能傑指出，警察工作危勞與軍人替代率上限也是90%等說法，都不能構成破壞退撫制度平等對待的原則，都不應該支持。警察人員的現職待遇已經有很多特別對待，且退休後已無危勞問題。

他指出，軍人是自成體系，且服役期滿就必須退伍，危勞性質與風險也跟警察不同，不適合拿來做比較。一旦修法完成，只會破壞警職與其他公教人員的公平性，有違憲法公平原則。

施能傑說，若通過修法，未來新退休警察月所得替代率上限改為80%，數萬名已退休警察也一體適用，但已退休和現職的所有公教人員，繼續維持原來到118年的60%上限；修法硬拉成80%，會創造出「幾乎所有文官沒有辦法接受」的退休所得差距，獨厚警職工作到難以想像。

他指出，近8成基層警察退休時是525俸點，113年的月退休所得上限金額為新台幣7萬4544元，如果今年再調薪，就會增加到7萬6780元，月退將略高於公務人員最高800俸點的常務次長、大學教授，更遠高於11職等以下所有公務員、高中以下博士學位教師。

施能傑說，即使不修法，警察和公務人員都維持相同替代率60%，警察月退休所得大概是5萬以上。修法後退休警察的年所得將達92萬元，已超過今年發布的退休金免稅所得86萬元，比民間月薪資或經常性薪資還高。

施能傑指出，修法也會衝擊警力的穩定性，根據新制度核算出的7萬多元，相當於警正4階的9成月薪（525俸點加上專業、警勤加給），如果退休可以拿9成薪，這對警力維持的衝擊會有多大。

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內政部長劉世芳表示，40歲以下警察占現職約51.6%，面對少子化影響，未來會有財務結構與世代對立問題，月退俸與現職薪資的差距縮小，也會衍生大幅離退問題，衝擊社會治安。

王鴻薇在聽完銓敘部與內政部等說法後認為，這樣的論述只是製造公務部門間的對立，非常不可取。民進黨希望海巡成為第二海軍，希望警察當第二陸軍，卻不提升待遇；少子化確實是問題，但待遇不好，如何說服年輕人擔任警職。（編輯：林克倫）1140106