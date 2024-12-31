就業服務法三讀修正 80歲以上長者聘僱外籍看護免巴氏量表

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（中央社記者林敬殷台北31日電）巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，立法院今天三讀通過就業服務法部分條文，三讀條文明定，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估。

除此之外，三讀條文明定，被看護者具有原住民身分時，其評估與認定方式應由衛生福利部會商原住民族委員會定之。

在野黨立委於立法院提案，年滿80歲以上得免經醫療機構專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護。

立法院社會福利及衛生環境委員會於6月13日審查就業服務法部分條文修正草案，勞動部及民進黨立委對於國民黨團提案均不表贊同。勞動部長洪申翰近日指出，修法可能要面對外籍看護市場供需失衡的失序和混亂，很擔心會衝擊中重症家庭照顧權益。

朝野無法達成共識下，審查會完成法案初審，條文保留送黨團協商，仍無法取得共識，送交立法院長韓國瑜主持的朝野協商後，卻未就法案實質內容進行協商。

民進黨團上午在協商時提出，以勞動部去年10月起推動的「多元免評」政策直接入法，免評對象包括使用長期照顧服務申請及給付辦法之照顧服務連續達6個月以上、屬輕度失智症、屬中度吞嚥機能失去功能障礙、重度肢體障礙或罕見疾病，或重度呼吸器官失去功能障礙等，並納入民眾黨團的滿85歲以上輕度依賴者，試圖說服在野立委，但均不被接受。

院會最後以朝野三黨各自提出的再修正動議進行表決，國民黨團以席次優勢通過其再修正動議提案，完成三讀。（編輯：翟思嘉）1131231