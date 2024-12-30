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80歲免巴氏量表聘外籍看護 家總提2理由反對修法

2024/12/30 16:57（12/30 17:56 更新）
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立法院將處理就業服務法第46條修正草案，讓80歲長者免巴氏量表評估可聘外籍看護。家庭照顧者關懷總會30日提出2項反對理由指出，不應用「年齡」做為免評標準，外籍看護是稀缺資源，應優先配置給有需要者，建議廢除巴氏量表，改長照單軌評估。圖為長者示意圖。中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
立法院將處理就業服務法第46條修正草案，讓80歲長者免巴氏量表評估可聘外籍看護。家庭照顧者關懷總會30日提出2項反對理由指出，不應用「年齡」做為免評標準，外籍看護是稀缺資源，應優先配置給有需要者，建議廢除巴氏量表，改長照單軌評估。圖為長者示意圖。中央社記者曾以寧攝 113年12月30日
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（中央社記者曾以寧台北30日電）立法院將處理就業服務法第46條修正草案，讓80歲長者免巴氏量表評估可聘外籍看護。家庭照顧者關懷總會今天提出年齡歧視等2項理由表示反對，建議廢巴氏量表、改長照單軌評估。

多名國民黨立委日前提出就業服務法第46條條文修正草案，主張雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡滿80歲以上或70到79歲的癌症2期，得免經醫療機構的專業評估，也就是不用巴氏量表即可申請外籍看護。

中華民國家庭照顧者關懷總會今天發布新聞稿，提出2項反對理由。第1，以「年齡」做為免評標準恐是另類年齡歧視，暗示80歲以上長者不具自主生活能力，有違「壯世代」倡議精神。

家總說明，近年來「壯世代」運動風起雲湧，其重要主張就是反對年齡歧視，揚棄銀髮族就需要被照顧的舊思維。事實上，根據政府統計，80歲以上失能率約41.7%，85歲以上失能率約47.7%，亦即半數以上是健康長輩。

根據家總長期服務經驗，一旦通過「80歲以上免評巴氏量表可聘外籍看護」將引發2種家庭關係衝突，一是子女不放心，硬要長輩聘請外籍看護陪伴，遭到想要自主生活的長輩抗拒；二是長輩看到別人有外籍看護，硬要子女聘請外籍看護，增加子女負擔。

第2項反對理由，則是在未做好供需配套，貿然開放80歲以上免評巴氏量表，將造成53萬健康長者可進場搶工，衝擊現有23萬已聘僱外籍看護者權益。

家總指出，台灣在每年僅新增1萬名外籍看護的情況下，開放80歲長者免巴氏量表，將造成53萬健康長者「進場搶工潮」，導致外籍看護「避重就輕」流動，嚴重衝擊現有23萬聘僱外籍看護照顧重癱、臥床、多重障礙的長照家庭權益。外籍看護是稀缺資源，應優先配置給有需要者。

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家總建議，直接廢除巴氏量表，改以長照2.0單軌評估，讓第4級失能以上可聘外籍看護，才是治標之本。

家總指出，巴氏量表確實是落伍評估方式，也造成醫師困擾，但「殺雞焉用牛刀」，若巴氏量表是亂源，該做的是廢除巴氏量表，改以長照2.0單軌評估，並比照住宿式機構補助標準，以第4級失能作為聘僱外籍看護標準，減少民眾舟車勞頓、避免醫病衝突，更可讓民眾更早接觸長照服務。（編輯：管中維）1131230

#就業服務法
#巴氏量表
#看護
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