80歲以上免巴氏量表聘外籍看護有何影響？哪些人還需要評估？分數怎麼看？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）立法院去年12月31日三讀修正通過就業服務法部分條文修正，放寬巴氏量表申請外籍看護適用範圍，引發多方議論。巴氏量表是長照家庭是否能申請外籍看護的關鍵，各界對修法結果看法是什麼？還有哪些族群需要巴氏量表評估？中央社整理相關資訊帶你看懂。

巴氏量表是什麼？

巴氏量表（Barthel Index）是一種評估日常生活功能（Activities of Daily Living, ADL）的量表，主要用於測量病患的治療效果及退化情形。巴氏量表的用途在於透過鑑定，判定患者需要什麼程度的醫療照顧（長照服務、申請相關補助等），以及確認是否符合申請外籍家庭看護工資格。

哪些人需巴氏量表評估？

以下4種情況，需接受巴氏量表評估：

申請外籍看護：需由醫院開立診斷證明書及傳遞單，另依巴氏量表進行個案日常生活功能評估，以確認能否符合申請條件。

申請健保居家護理服務：除需要醫師開立居家照護醫囑單，醫療人員會以巴氏量表分數評估，以確認是否符合收案標準。

申請10年長期照護計畫服務：如日間照顧、家庭托顧、老人餐飲服務、交通接送、長期照顧機構服務、喘息服務等，藉由巴氏量表評分機制，確認個案需求。

臨床變化觀察：透過巴氏量表，醫療團隊能掌握個案生活狀況，作為各階段評估、治療、照護參考。

巴氏量表哪些人免評？

2023年10月15日勞動部修正申請聘僱家庭看護移工法規，以下3族群不再需要巴氏量表：

．使用長期照顧服務（居家、日間或家庭託顧服務）持續6個月以上

．經1名神經科或精神科專科醫師評估失智症輕度以上

．擴大特定身心障礙重度等級免評對象（肢體障礙及罕見疾病取消病症限制，並增加呼吸器官失去功能之障礙程度達重度以上、吞嚥機能失去功能之障礙程度達中度以上），共14項特定身心障礙並符合對應障礙等級，可免評巴氏量表申請外籍看護

去年12月31日立院三讀修正就業服務法，新增2族群免巴氏量表，即可申請外籍看護：

．被看護者年齡80歲以上

．70歲至79歲、患有癌症二期以上

三讀條文並明定，被看護者具有原住民身分時，其評估與認定方式則由衛福部會商原住民族委員會定之。

巴氏量表如何開立？

1.準備巴氏量表

2.若病患有固定回診的醫療院所，可先與該單位確認是否能開立巴氏量表，或至衛福部核可的院所接受評估；若病患行動不便、難以出門，符合條件者也可申請縣市到宅評估服務

3.成功開立量表後，若分數也符合欲申請的照護服務標準，即可將量表連同其他申請所需資料，寄至長期照顧管理中心審核

巴氏量表有效期嗎？

原本巴氏量表效期只有60天，2023年10月15日後放寬為一年。但若要申請外籍看護，仍需於長照中心完成推薦後的60天內提出，逾期就需重新申請證明。

巴氏量表分數怎麼看？

巴氏量表評估項目共有10項，每種項目皆有相應的分數；總分愈低，表示患者自理能力愈差，愈需要倚賴他人協助。

（中央社製圖）

分數加總後，則分為以下5個層級：

完全依賴：0-20分

嚴重依賴：21-60分

中度依賴：61-90分

輕度依賴：91-99分

完全獨立：100分

80歲以上免巴氏量表聘外籍看護 各界怎麼看？

勞動部

勞動部說明，此次修法預期新增大量移工需求，不僅加劇家庭看護移工市場供需失衡，主要移工來源國也無法立即放大供給，將導致家中有重癱、長期臥床、插管的失能者家庭，可能因移工「棄重擇輕」更難找到或留下外籍看護。

衛福部

衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，據統計，目前國內80歲以上的長者約6成無失能，如在無失能狀況下選擇24小時一對一照顧，對長者可能提早加速退化、加重未來醫療耗用及照顧負擔，亦不利一對多照顧模式推動。

民間團體

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，照顧健康或亞健康長輩的工作，更傾向僅做備餐、陪伴，與照顧重癱、臥床者工作負荷差距大，恐將造成搶工效應，且未來家事工與看護工恐會更加混淆。

醫界

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興認為，不論是有長照需求者或失智症患者，80歲以上長者非常需要被照顧。隨著台灣邁入超高齡化社會，老年人口只會不斷增加，此時開放聘用外籍看護免巴氏量表是必要的。

至於民團擔心修法可能造成重度失能長者等遭到排擠，甄瑞興說，聘不到是引進人數不足等政策問題，應透過提高薪資，招募更多台灣家庭看護工等解決問題，而非反對放寬聘用條件。

（編輯：黑立安）1140102