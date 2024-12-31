國土法將上路 雲林基於4原則完成功能分區劃設

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）國土計畫法預定明年4月30日上路，雲林縣長張麗善說，考量雲林縣農地條件、未來鄉村地區、都市地區及產業發展的需求，重新調整國土功能分區劃設，完成功能分區圖，今天下午提報內政部審查。

雲林縣府今天舉辦國土功能分區圖（國土三階）劃設成果記者會，由城鄉發展處長林長造說明修正前後的差異性，多名鄉鎮長、農會總幹事出席聆聽。

林長造表示，為保障農民權益，考量雲林農地條件、未來鄉村地區、都市地區及產業發展的需求，新增4大劃設調整原則，包括不符優良農業生產環境、市鎮計畫範圍內鄉村區、位於都市計畫範圍內農業區、新增產業發展預定用地。

林長造說，經調整後，農業發展地區第1類（農1）為1萬4293公頃，減少約4萬6546公頃，而農業發展地區第2類（農2）為7萬2671公頃，增加約4萬6030公頃，農業發展地區第4類（農4）、城鄉發展地區第2類之1（城2-1）等面積也有調整。

雲林縣農業處長魏勝德強調，調整過程中並非只有農1轉農2，考量養殖漁業生產區、農業經營專區及有機促進區為有明確投入農業施政資源的地區，且後續需農業資源挹注可能性較大，上述區域重新調整回農1，確保農業永續發展。

張麗善認為，為符合國家永續環境、糧食安全，但是土地的公平正義不容忽視，因此糧食安全應由全國人民一起承擔，她日前到立法院拜會國民黨團和民眾黨團，說明農業權入法的重要性，才能實質保障農民權益，特別犧牲特別補償，該法案已逕付二讀。

張麗善呼籲中央，地方政府極力配合，中央卻尚有7項子法尚未公布，其中對於雲林最重要的是土地管制規則，期望中央盡速辦理，讓地方所有依循。（編輯：李淑華）1131231