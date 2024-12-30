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雲林拚無毒家園 加發「喪屍煙彈」檢舉獎金最高5萬

2024/12/30 17:59（12/30 18:21 更新）
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雲林縣衛生局30日舉行「五心反毒．雲林幸福」記者會，縣長張麗善（左）表示，針對「喪屍煙彈」（依托咪酯）提高檢舉獎金，最高核發新台幣5萬元。中央社記者姜宜菁攝 113年12月30日
雲林縣衛生局30日舉行「五心反毒．雲林幸福」記者會，縣長張麗善（左）表示，針對「喪屍煙彈」（依托咪酯）提高檢舉獎金，最高核發新台幣5萬元。中央社記者姜宜菁攝 113年12月30日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣長張麗善今天說，縣府透過跨局處合作，提供「五心反毒」關懷服務，陪伴藥癮者克服戒癮困境；另外，針對「喪屍煙彈」（依托咪酯）提高檢舉獎金，最高核發新台幣5萬元。

雲林縣衛生局今天舉行「五心反毒．雲林幸福」記者會，記者會中展現近年毒防中心相關藥癮防制及治療成果，張麗善頒贈感謝狀給轄內11家藥癮戒治機構及替代治療機構，感謝他們長期以來對藥癮業務支持與付出，群策群力為毒品防制努力。

張麗善表示，藥癮防制工作執行不易，縣府透過跨局處合作，由衛生局統籌規畫，與教育處、警察局等單位各司其職，共同協助藥癮防制計畫推行，尤其在教育宣導，杜絕毒品進入校園，也藉由成功戒毒案例校園宣導，讓孩子瞭解毒品對身心靈危害。

雲林縣衛生局長曾春美指出，毒癮成因多元，各單位抱持著給毒癮者心希望、同理心及利他心，讓「民眾感到放心」且「貼心」的「五心反毒」關懷服務。

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雲林縣警察局長李建民說，建立無毒家園是最終目標，除警政署提供檢舉獎金外，針對「喪屍煙彈」（依托咪酯）提高檢舉獎金，最高核發5萬元。

雲林縣毒防中心今年與財團法人誠品文化藝術基金會合作，透過「閱讀分享計畫」贈與藥癮者家庭及雲林第二監獄（女監），從心靈及生理雙管齊下，希冀書籍能成為收容人們心靈良藥，幫助他們找到內心力量。（編輯：陳仁華）1131230

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