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綠營反內政委員會議事錄 表決人數不足仍通過

2024/12/30 10:40
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（中央社記者張雄風台北30日電）立法院內政委員會今天審查客委會預算，在議事人員宣讀上次會議議事錄後，綠營立委認為顯有錯誤、提議無效，並譴責選罷法未經共同討論。最後在場所有委員投票，議事錄仍確認無誤通過。

國民黨立委16日搶占立法院內政委員會，隨後火速初審通過選罷法修正草案。

立法院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分。民進黨立委提議，針對16日會議違反「公開舉行」會議規定，剝奪其他委員就審查議案進行討論，會議無效並應予嚴厲譴責；第17次全體委員會議，違法延長會議程序，逾議事日程排定時間，會議實為違法無效。該次會議議事錄顯有錯誤，應不予確定。

民進黨立委李柏毅表示，16日當天不給民進黨立委進入，後來18日又偷偷開始開會，認為會議議事錄都沒辦法確認；民進黨立委黃捷批評會議是自導自演的假開會，「連小朋友開班會都比較有秩序」。

民進黨內政委員會召委張宏陸另外提議，上次會議很多委員有來，但沒辦法簽到，但議事紀錄為沒來開會，「但我們是連教室都進不去，有到卻變成曠課」，應該兼顧其他委員權益。

國民黨立委牛煦庭則說，「開班會的小朋友比較純真，不會罷占主席台」；當天延長開會時間，場上都是噪音，但召委有處理，現場也沒人發言「有異議」，這些在議事轉播系統、議事人員都可作證。

國民黨召委徐欣瑩表示，此會期她擔任召委排案、排預算會無法開會，是因為民進黨團杯葛；而選罷法上個會期2次都沒開成；議事要往前，要開會的委員總不能每次都被干擾。

徐欣瑩強調，18日沒有偷偷開會，當天下午1時48分有宣告延長會議，不在、離開的都是民進黨委員，也都有錄影、轉播。

最後徐欣瑩請在場立委表決，反對者多數，因此會議議事錄確認。（編輯：張雅淨）1131230

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