當沖降稅拚三讀 卓榮泰：希望立院支持有好結果

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（中央社記者賴于榛高雄27日電）當沖降稅年底到期，延長修法尚未獲得立法院會三讀，外界擔憂有空窗期。行政院長卓榮泰今天說，政府跟產業已經達成相當好的共識，希望立院全力支持，盼有好的結果。

現行當沖稅率減半，由千分之3降至千分之1.5，最早在106年4月28日實施，歷經二度延長，優惠將在今年12月31日屆期。立法院朝野黨團10日協商「證券交易稅條例」第2條之2、第12條修正草案，達成共識決定依行政院版本，將優惠措施延長至116年底，不過修法版本尚未獲立法院三讀通過。

卓榮泰今天視察高雄亞洲新灣區後受訪表示，台灣產業需要大家一起合作跟努力，政府跟產業已經達成相當好的共識，既然政策是好的政策，立法院應該要全力支持，希望有好的結果。

另外，立法院朝野立委皆提出修法，希望國土計畫法延後實施，內政部今天則透過新聞稿表示，延後上路非好方案。卓榮泰則說，尊重國會。（編輯：楊凱翔）1131227