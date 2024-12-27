卓榮泰：財劃法修法恐影響跨年度計畫 力拚導回正軌

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（中央社記者賴于榛高雄27日電）立法院日前三讀通過修正財劃法等3法，行政院擬提出憲法救濟手段。行政院長卓榮泰今天說，財劃法恐影響中央與地方合作的跨年度計畫，如亞灣2.0等，政院正努力盡量透過憲法秩序與程序，讓財劃法導回正軌。

卓榮泰今天在行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、行政院發言人李慧芝，以及高雄市長陳其邁、高雄市經發局長廖泰翔等人陪同下，視察高雄亞洲新灣區。

針對財劃法修法，卓榮泰昨天在行政院會指出，財劃法只談錢不談權責是修法的大疏失，且不只是中央須釋出新台幣3753億元的問題，也會衝擊許多既定建設與計畫。

他今天在致詞時進一步表示，政府過往核定許多跨年度計畫、連續性計畫，恐被目前財劃法修法版本衝擊，因此已經請部會首長將目前所有跨縣市、跨年度等地方中央合作受影響的計畫，對外充分說明，若真的有無法扭轉的情去，也要降低衝擊。

卓榮泰說，政院正努力透過憲法秩序與程序，力拚讓財劃法導回正軌，維持在現在最有把握的方案，至於未來，政院也會與地方加強溝通，制定出一部地方、中央都能接受，且不會影響整體建設的財政收支劃分法。

李慧芝對記者補充解釋，行政團隊本來就一直努力與地方溝通，希望能推出一部中央、地方都有共識的財劃法，財政部也努力與地方討論分配指標，只是這非一個能一蹴可及的修法，需要時間持續努力，才能獲得中央、地方共識。

行政院昨天也說明，財劃法對行政團隊影響嚴峻，提出覆議機率高；與司法院討論後，會在覆議期限，也就是明年1月2日前決定是否針對憲訴法提出覆議；至於選罷法，會等收文後跟相關部會研議因應手段。（編輯：楊凱翔）1131227