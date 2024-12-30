加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
若當沖降稅來不及三讀 財長：可能先徵後退但很複雜
首頁 / 生活

長者免健保費門檻31日再議 健保署：堅決反對年齡區分

2024/12/30 11:45（12/30 12:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為全民健保標誌。（中央社檔案照片）
圖為全民健保標誌。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北30日電）老人福利法修正草案明天再議，原本最寬鬆版本為65歲以上長者，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%，健保署長石崇良今天再表態堅決反對以年齡區分。

立法院上週原排審老人福利法修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至明天再議。原本最寬鬆版本為65歲以上長者綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。

衛福部長邱泰源今天上午出席健保署活動前，接受媒體聯訪被問及老人免健保費新門檻可行性，他認為站在健保立場，即使長者免健保費門檻下修，仍屬於政府支出，無形中就會對健保總額產生新台幣幾百億元衝擊，恐影響健保總額。

邱泰源強調，目前健保制度就有支持補助弱勢或較需要照顧的族群，確保醫療平權，希望按照現制，不要輕易改變。至於114年度健保總額至今未出爐，並非因長者免健保費提案而延宕，兩者關係不大，已兩案併陳送衛福部核定，正在進行最後審議，一定站在人民健康照顧周全立場核定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

石崇良在活動中場時間受訪表示，堅決反對以年齡區分繳納健保費用資格，年齡不代表付費能力，健保精神是互助互利、量能付費。健保被保險人分為6類，有不同比例政府應負擔部分，以有雇主的第1類被保險人為例，採雇主負擔6成保費、民眾自付3成、政府負擔1成。

至於第5類健保被保險人屬於低收入戶，石崇良說明，這群民眾為百分之百由政府支付保費，這就是量能付費的健保精神，不會以年齡區分。不論修法草案裡65歲以上長者免健保費門檻如何調整，都不符合健保精神，應按照能力付費，每一個人對健保都要有貢獻。（編輯：張雅淨）1131230

延伸閱讀
65歲以上免繳健保費拚三讀 醫師工會：嚴正反對長者免健保費修法 政院：中央將增384億支出難同意長者免繳健保費修法 5大醫事團體反對憂拖垮財務65歲以上免繳健保費拚三讀 醫改會憂釀3惡果長者免健保費修法 邱泰源：畢業生所得不如「前輩」
石崇良
急性後期整合照護計畫 114年上半年3方向啟動檢討南投陳宏麟診所整合慢性病醫療與長照 助長輩日子更好過
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：