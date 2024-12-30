長者免健保費門檻31日再議 健保署：堅決反對年齡區分

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）老人福利法修正草案明天再議，原本最寬鬆版本為65歲以上長者，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%，健保署長石崇良今天再表態堅決反對以年齡區分。

立法院上週原排審老人福利法修正草案，因處理其他提案審議過程耗時許久，來不及討論，延至明天再議。原本最寬鬆版本為65歲以上長者綜合所得稅率未達20%免繳健保費，引發醫事團體反對，國民黨立院黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達20%下修為5%。

衛福部長邱泰源今天上午出席健保署活動前，接受媒體聯訪被問及老人免健保費新門檻可行性，他認為站在健保立場，即使長者免健保費門檻下修，仍屬於政府支出，無形中就會對健保總額產生新台幣幾百億元衝擊，恐影響健保總額。

邱泰源強調，目前健保制度就有支持補助弱勢或較需要照顧的族群，確保醫療平權，希望按照現制，不要輕易改變。至於114年度健保總額至今未出爐，並非因長者免健保費提案而延宕，兩者關係不大，已兩案併陳送衛福部核定，正在進行最後審議，一定站在人民健康照顧周全立場核定。

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石崇良在活動中場時間受訪表示，堅決反對以年齡區分繳納健保費用資格，年齡不代表付費能力，健保精神是互助互利、量能付費。健保被保險人分為6類，有不同比例政府應負擔部分，以有雇主的第1類被保險人為例，採雇主負擔6成保費、民眾自付3成、政府負擔1成。

至於第5類健保被保險人屬於低收入戶，石崇良說明，這群民眾為百分之百由政府支付保費，這就是量能付費的健保精神，不會以年齡區分。不論修法草案裡65歲以上長者免健保費門檻如何調整，都不符合健保精神，應按照能力付費，每一個人對健保都要有貢獻。（編輯：張雅淨）1131230