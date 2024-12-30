國土署：新修財劃法影響租金補貼 75萬戶額滿停止受理

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（中央社記者高華謙台北30日電）財劃法三讀修正通過，內政部國土署說，勢將影響現行新台幣300億元租金補貼、社宅包租代管與行人安全等既有政策，114年補貼核定件數一旦達75萬戶就會停止受理，並徵詢地方政府意見後研擬新方案。

立法院22日三讀修正通過財政收支劃分法，中央須新增釋出3753億元給地方。

國土管理署今天發布新聞稿表示，依地方制度法規定，租金補貼、社宅包租代管、市區道路改善及提升行人安全設施等本來就是地方自治事項，但過去中央衡量各縣市財政狀況不一，因此透過中央統籌經費及計畫型補助款協助地方推動。

國土署說，但目前新修正財劃法勢必會影響既有計畫推動，後續將徵詢地方政府意見，並納入財政能力及實際需求等因素，重新研擬新方案，也呼籲地方政府勇於肩負責任，編列經費因應。

國土署表示，租金補貼是為減輕租屋弱勢族群的負擔，民國110年前執行模式是採中央、地方依財力分級共同負擔租金補貼總經費，中央約75%、地方25%；而111年度行政院為擴大照顧租屋族，調整成中央統籌辦理，補貼金額直接撥付至民眾帳戶，並全額負擔租金補貼經費。

國土署說，未來因應財劃法修正，後續將嚴格控管辦理戶數，114年補貼核定件數一旦達75萬戶就會停止受理，並參照110年前租金補貼辦理方式，重新建構中央與地方分擔經費並編列預算因應。

國土署表示，社宅包租代管原訂目標是每年增加2萬戶，經考量住宅政策是地方自治事項之一，未來有關業者服務費用、房東及房客補助費用，已規劃要有地方自籌款，且因應新版財劃法及中央財務平衡，每年計畫戶數提前達標時，不再增辦戶數，以嚴格控管整體經費。

另外，內政部指出，由於交通也屬於地方自治事項，但為鼓勵地方政府能全面性及系統性改善危險路口及建置人行道，內政部與交通部在112年推動補助地方4年400億元永續提升人行安全計畫，此經費也將因財劃法修正而受嚴重衝擊，勢必會減少額度或降低補助比例。

內政部說，呼籲地方政府在自有財源大幅增加時，也應勇於承擔責任，並依行人交通安全設施條例規定積極改善人行環境。

國土署表示，租金補貼、社會住宅包租代管及保障公共通行安全都是基本人權，更是民眾高度重視議題，新修正的財劃法攸關國家財政資源重新分配，相關補貼與補助機制也須調整，無論是從中央與地方個別負擔原則、縣市籌措財源能力等各面向，國土署將與地方政府討論及凝聚共識，審慎評估新方案，讓支持及保護民眾的政策能繼續合理推動。（編輯：林克倫）1131230