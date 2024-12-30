加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
財劃法
新聞專題
財劃法3/210
首頁 / 產經

新版財劃法 主計長：若不減國防預算其餘經費須刪37%

2024/12/30 12:32（12/30 12:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為國軍漢光演習7月23日在南市麻豆海埔池王府前廣場進行陸航603旅油彈整補演練，地面部隊人員為AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機補給掛彈。（中央社檔案照片）
圖為國軍漢光演習7月23日在南市麻豆海埔池王府前廣場進行陸航603旅油彈整補演練，地面部隊人員為AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機補給掛彈。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北30日電）財劃法三讀修正通過，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方，包括國防經費等中央計畫可能通案性刪減28%，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，若國防經費不減，其他項目的預算減幅可能要提高至37%。

立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」。

財劃法三讀修正通過後，中央對地方財源挹注增加釋出新台幣3753億餘元，對114年度總預算案扣除法律義務支出後，影響比例達28%。

民眾黨立委張啓楷質詢表示，114年度總預算中，中央政府法律義務支出部分應如實詳盡編列，而非因財劃法三讀後中央要增加釋出財源，去砍民生預算。陳淑姿表示，若國防預算不減，其他項目的預算減幅可能要提高，幅度提升至37%，她也不願意影響民生計畫。

國民黨立委林德福質詢指出，陳淑姿過去曾在台南市擔任主計處長，當時台南也主張要修正財劃法。

陳淑姿表示，當時台南債務狀況已達公債法上限，薪水發不出來，但現在各縣市財政狀況與過去不同，如今財政已有賸餘；財劃法修法後，影響中央重大建設與施政，連115年度預算編列也會有難度。

陳淑姿回應民進黨立委吳秉叡質詢，她表示，若114年度總預算案在立法院通過，主計總處會照案推行，每個部會要刪減經費規模，需要逐一討論，檢視哪些計畫保留或減列，過程相當費時，且確實有其困難度。

陳淑姿先前指出，財劃法修正通過後，中央每年將減少3753億元，以114年度中央政府總預算案歲出編列3兆1325億元為例，依法律義務支出1兆8144億元（約占58%），無法刪減；其餘歲出1兆3181億元（約占42%），須刪減約28%，將造成已核定且尚在執行中各項計畫經費難以為繼，受影響的包括國防經費2945億元、撥補勞保1200億元、租金補貼400億元、少子女化對策346億元等。（編輯：潘羿菁）1131230

行政院主計總處主計長陳淑姿（圖）30日列席立法院財政委員會，會前接受媒體聯訪，談及政府預算是否需要重編等議題。中央社記者謝佳璋攝 113年12月30日
行政院主計總處主計長陳淑姿（圖）30日列席立法院財政委員會，會前接受媒體聯訪，談及政府預算是否需要重編等議題。中央社記者謝佳璋攝 113年12月30日
#吳秉叡
#林德福
#財劃法
#台南市
#民眾黨
#立法院財委會
#行政院主計總處
#國民黨
#國防預算
#張啓楷
#陳淑姿
延伸閱讀
財劃法修正114年度總預算重編？主計長：沒有要重編財劃法修正 吳釗燮：國防預算恐減28%衝擊建軍備戰114年度國防預算6470億元創新高 潛艦計畫審議中政院：財劃法修正嚴重衝擊中央財政 覆議機率高財劃法三讀通過 一文看懂對國防民生、地方財政影響
陳淑姿
財劃法修法 客委會：再與地方討論預算權責區分彭啓明：財劃法衝擊預算 垃圾處理與淨零受影響
張啓楷
經長：因綠電及電價 5MW以上資料中心不會優先來台柯文哲遞交辭黨主席聲明 張啓楷：黨內傾向繼續慰留
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
是否因財劃法下台？莊翠雲盼調整更好對職務沒堅持
113
更多編輯台推薦新聞：