新版財劃法 主計長：若不減國防預算其餘經費須刪37%

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（中央社記者張璦台北30日電）財劃法三讀修正通過，中央須新增釋出新台幣3753億元給地方，包括國防經費等中央計畫可能通案性刪減28%，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，若國防經費不減，其他項目的預算減幅可能要提高至37%。

立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」。

財劃法三讀修正通過後，中央對地方財源挹注增加釋出新台幣3753億餘元，對114年度總預算案扣除法律義務支出後，影響比例達28%。

民眾黨立委張啓楷質詢表示，114年度總預算中，中央政府法律義務支出部分應如實詳盡編列，而非因財劃法三讀後中央要增加釋出財源，去砍民生預算。陳淑姿表示，若國防預算不減，其他項目的預算減幅可能要提高，幅度提升至37%，她也不願意影響民生計畫。

國民黨立委林德福質詢指出，陳淑姿過去曾在台南市擔任主計處長，當時台南也主張要修正財劃法。

陳淑姿表示，當時台南債務狀況已達公債法上限，薪水發不出來，但現在各縣市財政狀況與過去不同，如今財政已有賸餘；財劃法修法後，影響中央重大建設與施政，連115年度預算編列也會有難度。

陳淑姿回應民進黨立委吳秉叡質詢，她表示，若114年度總預算案在立法院通過，主計總處會照案推行，每個部會要刪減經費規模，需要逐一討論，檢視哪些計畫保留或減列，過程相當費時，且確實有其困難度。

陳淑姿先前指出，財劃法修正通過後，中央每年將減少3753億元，以114年度中央政府總預算案歲出編列3兆1325億元為例，依法律義務支出1兆8144億元（約占58%），無法刪減；其餘歲出1兆3181億元（約占42%），須刪減約28%，將造成已核定且尚在執行中各項計畫經費難以為繼，受影響的包括國防經費2945億元、撥補勞保1200億元、租金補貼400億元、少子女化對策346億元等。（編輯：潘羿菁）1131230