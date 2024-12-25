財劃法修正 吳釗燮：國防預算恐減28%衝擊建軍備戰

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（中央社記者溫貴香台北25日電）國安會秘書長吳釗燮今天表示，若立法院三讀通過修正的財劃法施行，國防預算可能減28%，嚴重衝擊建軍備戰、後勤維修能力，且恐向國際傳遞台灣沒有想要自我防衛的錯誤訊息，理念相近國家就不會來幫助台灣。

立法院司法及法制委員會上午邀請總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國史館長陳儀深等人進行114年度單位工作計畫及收支預算案報告。

主計總處日前表示，財劃法修正，中央必須釋出新台幣3753億元給地方，包括國防經費等計畫可能通案性減28%。吳釗燮上午在立法院受訪表示，財劃法修正，把政府總預算抽掉3700億元，將影響各部會目前正在審查的工作；依照行政院粗估，財劃法修正一旦施行，國防部預算可能受到嚴重衝擊，預估會少800億元，約減少28%。

吳釗燮表示，中國對台騷擾嚴重，第一島鏈其他國家不斷加強國防面對新的情勢，韓國今年預算增加4.5%、日本增加16%，但受威脅最嚴重的台灣，不但國防預算沒有增加，還要下降約30%，嚴重衝擊建軍備戰、後勤維修能力。

他說，理念相近國家會以國防預算看待台灣是否具有自我防衛的決心，若國防預算不增反而下降30%，會送出一個非常錯誤的訊息，國際會認為台灣根本沒有想要防衛自己，理念相近國家就沒有人會來幫助台灣。這件事情的結果很嚴重，必須更縝密討論因應。

此外，國民黨立委喊要修戒嚴法，吳釗燮說，民進黨與現在的執政團隊是過去推倒戒嚴的團隊，現在的團隊只有推倒戒嚴的經驗，沒有實施戒嚴的經驗，台灣民主得來不易，現在台灣民主獲國際讚賞，「我們絕對不會走回頭路」。

外媒9日引述台灣高階安全官員說法提到，中國在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇。吳釗燮表示，透過情監偵與情報交換，確實發現中國發動大規模海上演訓活動，該演訓活動或許不只是針對台灣，甚至針對第一島鏈所有國家。

吳釗燮說，中國在冬季天候不佳的情況下，仍然動員北部、東部與南部戰區的大型戰艦參加演訓，是要證明在第一島鏈戰區內，中國有能力同時發動對各個國家威脅的活動，台灣必須小心戒備。（編輯：謝佳珍）1131225