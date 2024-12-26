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財劃法修法 國防部：恐影響軍人調薪方案

2024/12/26 09:55（12/26 10:09 更新）
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特戰官兵在新竹湖口台地進行反特攻演練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北26日電）立法院日前三讀修正通過財劃法，國防部初估國防預算可能刪減約新台幣800億元。國防部副部長徐衍璞今天指出，希望國防預算不受排擠，按需求如實撥付，如果無法按照計劃如期撥付，對於軍人調薪方案等都會造成影響。

立法院日前三讀修正通過財劃法，中央必須釋出3753億元給地方。國防部25日表示，財劃法修正通過初估國防預算可能刪減達28%、約800億元，勢必嚴重衝擊國軍建軍備戰，且可能導致重大武器裝備無法升級、採購項目付款困難、延宕取消，甚至無法應對中共機艦襲擾。

立法院外交及國防委員會今天處理113年度中央政府總預算決議國防部主管預算凍結案等，邀請國防部軍備副部長徐衍璞列席。

徐衍璞會前受訪指出，就國防部立場，希望國防預算不要受到任何排擠，按照需求如實撥付，如果國防預算無法按照計劃如期撥付，對於軍人調薪方案等其他方案都會造成影響。

徐衍璞表示，有關潛艦預算在上次委員會審查已經說得很清楚，國防部希望114年度先編列20億元，讓先期計畫的相關準備工作能夠如期推動，朝野立委在這方面都有相當的共識。

徐衍璞指出，國防部的立場永遠一致，國防預算的編列都是按照作戰需求，提出相關規劃，希望全國跟朝野立委都能支持國防預算的撥付，相信對國家安全有很大的助益。

國防部為改善部隊編現比偏低現況，正研擬國軍人員待遇提升方案，徐衍璞表示，國防部很重視國軍編現問題，也採取很多激勵措施處理。（編輯：謝佳珍）1131226

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